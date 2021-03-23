Депутаты одобрили электронные аукционы в отрасли во втором чтении

Госдума единогласно поддержала во втором чтении законопроект о предоставлении права на вылов через электронные торги. Депутаты поддержали и неожиданном пересмотренную формулировку статьи по конкурсному распределению участков для промысла.

На заседании 23 марта Госдума рассмотрела законопроект о распространении в рыбной отрасли электронных аукционов , сообщает корреспондент Fishnews. Во втором чтении документ принят с названием «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Напомним, что проект изменений был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2020 г. В первом чтении депутаты одобрили документ 27 января .

Проект предусматривает перевод аукционов по закреплению долей квот вылова водных биоресурсов, договоров пользования ВБР в электронную форму. Как заявляли разработчики изменений законодательства, это сделает процесс более прозрачным, позволит сократить затраты участников на проезд к месту проведения торгов и проживание в период их проведения.

Предполагается также ввести реестр недобросовестных участников торгов: в такой список будут включаться победители аукционов, уклонившиеся от заключения договора с государством.

Проект также предусматривает изменения системы распределения рыболовных участков. Договоры пользования РЛУ - неотъемлемая часть предоставления права на вылов целого ряда важных объектов промысла, в частности, на участках ведется добыча тихоокеанских лососей.

Сейчас участки предоставляются через конкурсы, однако законопроект вводит распределение также через аукционы.

Именно вопросы сохранения конкурсной системы распределения участков привлекли наибольшее внимание отраслевого сообщества при подготовке проекта. Важно защитить интересы добросовестных пользователей, за которыми уже закреплены РЛУ, подчеркивали в отраслевых ассоциациях.

Тем не менее во втором чтении депутаты поддержали редакцию законопроекта, вызвавшую опасения у отраслевиков . Документ принят единогласно. Третье чтение запланировано на 6 апреля, но на этом этапе допускаются лишь редакционные поправки, суть документа уже не меняется.

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