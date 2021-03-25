Курировать «рыбное» сотрудничество с Анголой будет Василий Соколов

Правительство назначило представителя России в двустороннем комитете по морскому рыболовству и аквакультуре с Анголой. Им стал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Распоряжением от 22 марта 2021 г. № 709 правительство назначило заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова представителем РФ в российско-ангольском комитете по морскому рыболовству и аквакультуре. Заместителем представителя РФ в комитете назначен руководитель представительства Росрыболовства в Марокко Михаил Тарасов, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет призван рассматривать вопросы, связанные с реализацией двустороннего соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Правительства России и Анголы заключили его 4 апреля 2019 г. Страны договорились о взаимодействии в таких сферах, как управление и рациональное использование живых морских ресурсов, борьба с ННН-промыслом, подготовка кадров для рыбной отрасли, исследования в области морского рыболовства и аквакультуры. Предусмотрено и содействие сотрудничеству в рыбной отрасли между хозяйствующими субъектами сторон.

«В настоящее время по линии представительства Росрыболовства в Королевстве Марокко прорабатывается вопрос о проведении первой сессии российско-ангольского комитета по морскому рыболовству и аквакультуре», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews