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Росрыболовство и власти Мурманской области обсудили реконструкцию рыбного терминала морского порта. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбный порт Мурманска требует капитальных вложений

Стоимость реконструкции рыбного порта в Мурманске власти региона оценивают в 14 млрд рублей. По проекту модернизированный терминал позволит обслуживать суда с большой осадкой и перегружать любые типы контейнеров.

Проект реконструкции рыбного терминала в Мурманском морском порту обсуждался на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с замруководителя Росрыболовства Петром Савчуком. Масштаб инвестиций в инфраструктуру порта глава региона оценил в 14 млрд рублей.

«Это очень серьезные деньги, и самое главное, что это новые инвестиции в экономику нашей области и поддержка рыбопромышленного комплекса», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает корреспондент Fishnews, работы в порту планируется проводить в три этапа. По расчетам Росрыболовства, для реконструкции первого участка потребуется 4 млрд рублей, а вместе с оборудованием – около 6,7 млрд рублей.

«По Северному морскому пути лихтеровоз «Севморпуть» не может сюда заходить и полноценно отгружаться, поэтому первый этап посвящен именно этому», – заявил Петр Савчук.

Новый причал позволит лихтеровозу подходить и отгружать рефрижераторные и любые другие контейнеры. «Мы должны сделать терминал, который мог бы комплексно работать и обслуживать максимальное количество грузов. Это первая очередь», – сказал замруководителя федерального агентства.

Он напомнил, что сейчас строятся современные суда, в том числе большие, осадка которых не позволяет работать в мурманском рыбном порту при существующих глубинах.

«Нужно проводить реконструкцию, углубление, и второй этап как раз посвящен именно этому, чтобы эти суда могли заходить сюда выгружать продукцию. И не только продукцию, потому как мы должны создать также сервис – обслуживание судов, судоремонт, это такая комплексная задача, с Минпромторгом мы ее обсуждаем, и есть уже видение, как это все организовать. И для этого, конечно, нужны причалы, где суда могли бы, по крайней мере, производить эти работы», – отметил Петр Савчук.

По его словам, поскольку деньги заявлены очень большие, для некоторых вещей можно было бы рассмотреть вариант с государственно-частным партнерством. «По крайней мере, когда мы в Минфин уже пойдем, наверняка эти вопросы будут. Поэтому если от региона будут предложения, мы могли бы их обсудить», – добавил замглавы Росрыболовства.

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Fishnews

  • Росрыболовство и власти Мурманской области обсудили реконструкцию рыбного терминала морского порта. Фото пресс-службы правительства региона
  • Губернатор Андрей ЧИБИС отметил важность проекта для экономики региона. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Росрыболовство представлял замглавы ведомства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
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