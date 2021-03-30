Новости
Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Андрей Здетоветский: На уловы минтая повлиял не только коронавирус

В Охотском море завершается зимне-весенний сезон минтаевой путины. Пандемия изменила привычную картину: добывающим компаниям приходится перестраиваться под ограничения, введенные в Китае. Однако на объемах вылова серьезно сказалась и промысловая обстановка, погода, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По данным Росрыболовства на 21 марта, вылов минтая в Дальневосточном бассейне отставал от уровня прошлого года на 17%. «Но по той информации, которая есть у нас, сокращение темпов связано не с коронавирусом, а в основном с промысловой обстановкой, погодными условиями. Ограничения экспорта в Китай не сказываются существенно на уровне освоения минтая», – рассказал глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский в интервью на площадке Fishnews Online.

Но вместе с тем трудности, связанные с этими ограничениями, конечно, значительные, подчеркнул министр. «Компании тратят очень много сил на то, чтобы понять, каким образом и куда отправлять добытую рыбу. Очень большой объем, скажем так, непристроенный, находится на транспортных судах, вывезен на хранение в Корею, Японию – районы, нетрадиционные даже для временного складирования минтая», – отметил он.

Многие компании реализуют продукцию на внутренний рынок Российской Федерации. «Притом что цена значительно снизилась и находится на уровне 60-65 рублей за килограмм. Понятно, что это очень низкая цена, которая не позволяет получить компаниям ожидавшуюся в 2021 году доходность», – обратил внимание глава краевого ведомства.

При этом он отметил, что компании максимально сосредоточились на выработке продукта конечной переработки. «В первую очередь это филе минтая, и все мощности, которые позволяют производить такую продукцию, загружены – как судовые, так и береговые. У филе есть достаточно неплохой рынок, стабильный. Прежде всего это Европа. Есть хорошая цена. Но и тут можно обратить внимание на определенные сложности: при реализации филе деньги компаниям возвращаются значительно дольше, чем при традиционной схеме работы», – добавил Андрей Здетоветский.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: китайросрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

На уловы минтая повлиял не только коронавирус

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – версия 2021

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Денис КОЦЮК

Ресурсы изучаем современными методами

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

Все интервью

Личное мнение

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС) Ольга БУЛКОВА

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС)

Ольга БУЛКОВА

Малым и средним предприятиям необходимо право деления квоты

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Все материалы

Крупным планом

Углубленные курсы первой помощи «Русского краба» проходят старшие и вторые помощники капитана

«Русский краб» расширяет стандарт подготовки экипажей

Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.