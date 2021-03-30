Андрей Здетоветский: На уловы минтая повлиял не только коронавирус

В Охотском море завершается зимне-весенний сезон минтаевой путины. Пандемия изменила привычную картину: добывающим компаниям приходится перестраиваться под ограничения, введенные в Китае. Однако на объемах вылова серьезно сказалась и промысловая обстановка, погода, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По данным Росрыболовства на 21 марта, вылов минтая в Дальневосточном бассейне отставал от уровня прошлого года на 17%. «Но по той информации, которая есть у нас, сокращение темпов связано не с коронавирусом, а в основном с промысловой обстановкой, погодными условиями. Ограничения экспорта в Китай не сказываются существенно на уровне освоения минтая», – рассказал глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский в интервью на площадке Fishnews Online.

Но вместе с тем трудности, связанные с этими ограничениями, конечно, значительные, подчеркнул министр. «Компании тратят очень много сил на то, чтобы понять, каким образом и куда отправлять добытую рыбу. Очень большой объем, скажем так, непристроенный, находится на транспортных судах, вывезен на хранение в Корею, Японию – районы, нетрадиционные даже для временного складирования минтая», – отметил он.

Многие компании реализуют продукцию на внутренний рынок Российской Федерации. «Притом что цена значительно снизилась и находится на уровне 60-65 рублей за килограмм. Понятно, что это очень низкая цена, которая не позволяет получить компаниям ожидавшуюся в 2021 году доходность», – обратил внимание глава краевого ведомства.

При этом он отметил, что компании максимально сосредоточились на выработке продукта конечной переработки. «В первую очередь это филе минтая, и все мощности, которые позволяют производить такую продукцию, загружены – как судовые, так и береговые. У филе есть достаточно неплохой рынок, стабильный. Прежде всего это Европа. Есть хорошая цена. Но и тут можно обратить внимание на определенные сложности: при реализации филе деньги компаниям возвращаются значительно дольше, чем при традиционной схеме работы», – добавил Андрей Здетоветский.

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