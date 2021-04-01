Общественный совет выбрал председателя

Председателем Общественного совета при Росрыболовстве вновь избран Герман Зверев. По предложению Общественной палаты его заместителями стали Сергей Тимошенко, Илья Раковский и Михаил Щетинин.

Первое заседание в новом составе Общественный совет (ОС) при Росрыболовстве провел 31 марта в здании Общественной палаты (ОП). Она по закону принимает участие в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб вновь не жалел комплиментов в адрес членов совета.

«Хочу сказать, что у вас один из самых активных, продуктивных общественных советов. Я был у вас на заседаниях периодически. У вас очень системная работа. И у вас, наверное, самый региональный общественный совет – прошлый совет у нас был от Калининграда до Камчатки», – напомнил Владислав Гриб.

Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник в свою очередь положительно охарактеризовал эффективность взаимодействия с прежним составом ОС, в том числе по вопросам усиления рыбоохраны. «Хотелось бы, чтобы мы эту работу успешно продолжили и вместе работали на благо рыбной отрасли», – добавил представитель ведомства.

Поскольку в повестке дня стоял только один вопрос, Владислав Гриб предложил участникам заседания выбрать «людей, которые поведут Общественный совет вперед». «Честно скажу, что мы и на комиссиях выборных в Общественной палате советовались, и с некоторыми членами совета, – консультации были со всеми», – заявил он, прежде чем выдвинуть в качестве председателя ОС кандидатуру президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.

Члены ОС не высказали возражений по поводу «повторного срока» Германа Зверева на этом посту и проголосовали его утверждение.

«Палата предлагает заместителей по согласованию с председателем», – вернулся к повестке замсекретаря ОП. В их числе оказались председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский и бывший член Совета Федерации, а ныне проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств Михаил Щетинин.

«Я бы хотел, что у нас обязательно был тот, кто отвечает за качество рыбопродукции, – прокомментировал последнюю кандидатуру Владислав Гриб. – Я бы хотел, чтобы вы постоянно говорили, что надо, чтобы качество рыбной продукции улучшалось. И черной икры, в первую очередь, и красной. И вообще, чтобы в крабовых палочках были крабы!»

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов, участвовавший в работе всех созывов Общественного совета с 2008 г., выразил удивление по поводу информации о предварительном согласовании кандидатов с членами совета. «Не со всеми, с некоторыми», – тут же поправился представитель Общественной палаты.

«Если мы говорим о работе Общественного совета, мне бы хотелось знать принцип консультаций», – ответил Эдуард Климов и предложил в качестве заместителя председателя ОС президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова. «Эта кандидатура согласована с Координационным советом общественных рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока», – добавил он.

После выступлений кандидатов и председателя ОС Германа Зверева члены совета по очереди проголосовали по каждой из четырех фамилий. По завершении этой процедуры в лидерах оказались три кандидатуры, которые рекомендовала Общественная палата.

«Коллеги, хочу напомнить, что у нас должность и заместителя, и председателя – нет ни мигалки, ни кабинета», – попытался сгладить впечатление заранее предрешенного результата Владислав Гриб, но прозвучало это не слишком убедительно. Замсекретаря ОП подчеркнул, что каждый член Общественного совета вправе поставить любой вопрос в повестку совета.

«Было, конечно, удивительно и неожиданно, что члены Общественного совета приглашены проголосовать за уже кем-то согласованные и одобренные кандидатуры руководителя и заместителей руководителя ОС, – прокомментировал итоги заседания Эдуард Климов. – Против кандидатуры председателя не было возражений, но, как оказалось, и кандидаты в замы уже прошли кастинг. К сожалению, я не получил ответа, где проводились эти смотрины и каковы критерии отбора. Не было предусмотрено даже процедуры голосования за новых кандидатов, и это, несомненно, вызывает недоумение».

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