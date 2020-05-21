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Видеосовещание у президента Владимира ПУТИНА было посвящено ситуации в сельском хозяйстве. Фото пресс-службы главы государства

Севморпуть, карантин и экспорт: о чем говорили на совещании у президента

Ситуацию в базовых отраслях экономики в условиях пандемии коронавируса обсуждают на совещаниях у президента. На этот раз говорили о ситуации в сельском хозяйстве и пищепроме.

Как власти оценивают влияние пандемии

По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за коронавируса, чем другие отрасли экономики, заявил Владимир Путин. В то же время он подчеркнул, что и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что «все подотрасли функционируют в штатном режиме и во многом продолжают демонстрировать рост».

Министр отметил успехи в рыбном хозяйстве. К середине мая российские рыбаки добыли более 2 млн тонн - почти на 6% больше, чем за тот же период 2019 г. Прибавка в товарной аквакультуре за январь-март, по словам Дмитрия Патрушева, составила почти 40%.

Руководитель ведомства сообщил, что сейчас идет подготовка к лососевой путине. «Также обеспечены необходимые карантинные мероприятия для сезонных рабочих, прибывающих в ДФО», - добавил он.

Перебоев с поставками продовольствия, по данным министра, ни в одном регионе нет. «При выявлении фактов необоснованного завышения цен и мы, и руководство субъектов обращаемся в ФАС и Генпрокуратуру. Однако следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут. Поэтому мы допускаем определенные корректировки цен», - сказал Дмитрий Патрушев.

Вводные от президента не меняются

Приоритеты, о которых заявил Владимир Путин на совещании, по сравнению с «докарантинной» повесткой не изменились. Нужно повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы наши товары пользовались спросом как внутри страны, так и за рубежом, подчеркнул президент.

Дмитрий Патрушев, говоря о развитии экспорта, отметил потенциал по наращиванию поставок в азиатские страны, в первую очередь в Китай. «В этом направлении у нас есть объективные конкурентные преимущества, в частности, прямая граница и развитая железнодорожная сеть», - заявил министр. Как это соотносится с изменениями экономики КНР, которые произошли из-за пандемии, глава ведомства не уточнил.

В то же время он предложил дать экспортерам дополнительные преференции на перевозку железной дорогой, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Рыба и Севморпуть

Большой резонанс уже вызвала тема перевозок рыбопродукции по Северному морскому пути. На совещании у президента врио губернатора Камчатки Владимир Солодов заявил, что нужно запустить регулярную доставку рыбных товаров по СМП.

«В случае вашей, Владимир Владимирович, поддержки мы готовы совместно с Росрыболовством и госкорпорацией «Росатом» проработать возможность запуска регулярной судоходной линии с периодичностью не менее двух проводок в месяц в период с июля по сентябрь», - сказал глава Камчатского края.

По его словам, это даст выигрыш по срокам, качеству продукции, а также создаст стимул для развития портовой инфраструктуры. В том числе и на Камчатке.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что идею поддерживает, согласен и с необходимостью создания рабочей группы. Подключиться к ней согласилась и РЖД.

Владимир Путин поручил Минтрансу, Росатому и «другим профильным ведомствам» проработать вопрос.

«При этом отмечу: наращивание возможностей Северного морского пути, его активное использование в качестве внутреннего транспортного коридора выводит на первый план и задачи по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел. Прошу держать такую работу на контроле», - сказал президент.

Отметим, что тему перевозок рыбы по Севморпути поднимают уже много лет, создавалась и рабочая группа. Материалы по этому направлению собраны в рубрике «Севморпуть и рыба».

Fishnews

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