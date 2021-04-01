Губернатор Камчатки: Для развития рыбной отрасли важна стабильность регулирования

Глава Камчатского края Владимир Солодов считает правильным подходом перезакрепление участков для промысла водных биоресурсов без торгов за добросовестными пользователями.

На рассмотрении в Госдуме сейчас находится резонансный законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли. При обсуждении формата распределения рыболовных участков руководители рыбохозяйственных ассоциаций вновь заявили о необходимости механизма перезакрепления на новый срок РЛУ за добросовестными пользователями без торгов - без конкурсов и аукционов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью журналу «Fishnews - Новости рыболовства» высказался за такое стимулирование инвестиций в отрасли.

«Я поддерживаю эту позицию, считаю, что для устойчивого развития рыбной промышленности важно обеспечить доступ к водным биоресурсам и стабильность регулирования. Ведь предприятия будут вкладываться в береговую переработку, в техническое перевооружение флота только в том случае, если будет уверенность на долгий срок вперед в возможности осуществления лова. И любая нестабильность здесь резко снижает мотивацию к инвестициям», - заявил глава региона.

По его мнению, с учетом оценки инвестиций, выполнения всех требований и обязательств нужно сохранять рыболовные участки за добросовестными пользователями, которые ориентированы на вложения в переработку, в создание новых рабочих мест, на ответственное ведение бизнеса.

«Если участок по тем или иным причинам высвобождается либо формируется новый участок, то, на мой взгляд, электронный формат правильный и удобный. Электронные торги – это прозрачный механизм, который позволит обеспечить равноправную конкуренцию. Но приоритет должен быть отдан сохранению участков за добросовестными, ориентированными на инвестиции пользователями», - полагает Владимир Солодов.

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