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Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Константин Коробков: Инвестиции в берег – правильный выбор

В правительстве поручили изучить создание стимулов для развития береговой переработки. Это правильный курс, уверен генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

В связи с событиями в Китае в последнее время очень много говорится о необходимости развивать принимающие мощности в России. В правительстве поручили изучить создание стимулов для развития береговой переработки, инфраструктуры по приемке и хранению уловов. С этой целью планируется использовать программу квот добычи водных биоресурсов в инвестиционных целях.

Упор на развитие береговой базы имеет целый ряд преимуществ, считает гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

«Сырье на берегу может быть переработано в несопоставимо больших объемах, чем на судне. Здесь можно спорить о качестве, но технологии каждый год масштабируются. Линейка продукции, которую можно получить из сырья на берегу, несопоставимо больше. Для работников берегового производства также свои плюсы – это и условия проживания, и безопасность», – заявил руководитель компании в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». Развитие береговых мощностей стимулирует развитие территорий.

«Нам всем в нынешнем году наглядно показали, что 70% нашей дальневосточной добычи перерабатывается в Китае. Там есть свои государственные программы, которые позволяют местным производителям быть конкурентоспособными на мировом рынке готовой рыбопродукции. В нашей стране тоже пришла пора поддерживать береговую переработку. За последние годы мы увлеклись добычей в океане, но ничего за эти годы не сделали, чтобы в случае нештатной ситуации быть в состоянии принять этот улов на берег и распределить логистически по территории России. Не были построены холодильники по логистической цепочке с Дальнего Востока до центральной части страны», – обратил внимание Константин Коробков.

Рыбопромышленник поделился своим видением того, на что нужно делать упор. «Безусловно, новые производства должны быть мощными, как во всем мире мы это видим. Казалось бы, приезжаешь и видишь: завод стоит, перерабатывающие мощности огромны и вроде бы избыточны. Но в том-то и дело, что предприятие должно быть способно работать в полную силу тогда, когда есть неограниченный объем сырья. Большие производства должны быть рассчитаны на переработку сотен, а то и тысяч тонн в сутки. Быть в состоянии принимать максимум сырья на пике промысла», – полагает руководитель ЮКРК.

Производство должно быть высокотехнологичным, так как сложно за короткий промежуток времени, когда идет вал сырья, мобилизовать большое количество людей на ручной труд.

«Современные мощные заводы стоят дорого, в первую волну инвестиционных квот такие предприятия построены, в частности на острове Шикотан, на Камчатке. Это примеры правильно, я считаю, реализованных проектов, – заявил Константин Коробков. – Также таким производствам нужны площади, коммуникации – это то, что потребуется от местных властей».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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