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Планируется создавать новые береговые рыбозаводы в рамках программы инвестквот

По инвестквотам ожидаются перемены

В феврале был дан целый ряд поручений по дальнейшему распределению в отрасли инвестиционных квот. Fishnews обобщил, какие изменения планируются в этой сфере.

Тему инвестиционных квот власти в последнее время обсуждают в связи с проблемами, с которыми российская рыбная промышленность столкнулась из-за ограничений поставок через Китай. Заявляется, что новые мощности, созданные в рамках программы, позволят принимать сырец на берегу в России и выпускать из него продукцию с высокой добавленной стоимостью - затем эти товары пойдут на другие рынки, в том числе в ЕС.

4 февраля вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. По итогам Минсельхозу, Росрыболовству и другим заинтересованным ведомствам поручено проработать вопрос полной загрузки рыбоперерабатывающих мощностей, строящихся под инвестквоты. О результатах должно быть доложено в правительство до 25 марта.

При подготовке предложений по совершенствованию механизма инвестиционных квот должны учитываться интересы рыбохозяйственных организаций, с которыми уже заключены договоры на инвестквоты. Это поручение дано по результатам выступления на правкомиссии губернатора Камчатки. Владимир Солодов заявил: предприятия, которые уже вложили средства в развитие, не должны терять объемы при новом раунде распределения квот на инвестиционные цели.

Задачи по расширению программы инвестиционных квот поставил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания, которое состоялось во Владивостоке 9 февраля.

Так, в правительстве ждут от ведомств согласованных предложений по предоставлению с 2022 г. инвестквот в Дальневосточном и Северном бассейнах под развитие мощностей по переработке уловов, холодильной и портовой инфраструктуры в регионах ДФО и Арктической зоны России. Срок - до 19 марта.

Росрыболовство сообщило, что такие изменения уже прорабатываются. Уход от сырьевой направленности поставок как раз и был целью введения квот в обмен на инвестициии, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков на пресс-конференции 25 февраля. Те заводы, которые построены по программе, уже позволяют производить на российских мощностях продукцию для дальнейшего экспорта, в том числе в Евросоюз. Однако уже введенных в эксплуатацию предприятий и тех проектов, которые только предполагается реализовать в рамках уже проведенных заявительных кампаний, недостаточно. Прогноз по возможностям этих мощностей – 1,8 млн тонн, в том числе 530 тыс. тонн по заводам.

«Наша основная задача и цель - это выйти на порядка миллиона тонн переработки непосредственно только на перерабатывающих заводах и обновить флот в целом где-то порядка 60%», - рассказал Илья Шестаков.

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