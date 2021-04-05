Госконтроль переводят на цифру

С 1 июля в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Система должна содержать описание всех видов контроля разных уровней, информацию о надзорных органах.

Постановление о порядке формирования и ведения Единого реестра контроля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новый реестр создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения», – заявили в пресс-службе.

Как обещают власти, вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.

Напомним, к 1 июля также должен быть запущен реестр требований для соблюдения бизнесом.

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