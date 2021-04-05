Владимир Солодов: Камчатка меняет облик отрасли

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил учитывать при новом выделении инвестквот предыдущий вклад предприятий. О деталях инициативы глава региона рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Прежде всего я хочу подчеркнуть, что на Камчатке мы поддерживаем необходимость стимулировать инвестиции в развитие береговой переработки, переоборудование флота», – обратил внимание губернатор Камчатки.

Он напомнил, что регион стал одним из самых активных участников программы инвестиционных квот, «которая была запущена по поручению президента Российской Федерации и дала серьезный импульс к развитию береговой базы и техническому перевооружению судов».

Но в то же время важно, чтобы не было дискриминации предприятий, уже вложившихся в программу, отметил Владимир Солодов.

«Ведь понятно, что при втором раунде распределения такие пользователи не смогут участвовать столь активно: ресурсы уже задействованы, сформировалась серьезная долговая нагрузка. Поэтому я и предложил понятие инвестиционного норматива. Суть этой инициативы в том, чтобы оценить инвестиционную нагрузку и предприятия, которые уже взяли ее на себя в предыдущем раунде распределения инвестквот, на втором этапе не лишать объемов для освоения», - прокомментировал руководитель края.

При этом он обратил внимание, что механизм достаточно сложный. «Сейчас с правительством по моей инициативе ведется интенсивная работа, чтобы определить конкретные пути. Но я глубоко убежден, что без учета истории инвестирования невозможно конструктивно реализовать следующий этап инвестиционных квот», – сообщил губернатор в марте.

«Вторая моя инициатива, может быть, звучит не так новаторски, но она еще более важная, – добавил Владимир Солодов. – При следующих этапах распределения квот на инвестиционные цели нам нужно сделать акцент на развитии береговой переработки».

В первом раунде основные квоты пошли на обновление флота – в связи с возрастом судов это значимое направление. Но нужно наращивать переработку на российском берегу, полагает губернатор.

«Она дает наиболее понятный вклад в развитие национальной экономики, обеспечивает рабочие места. Камчатка способна сыграть существенную роль в этом процессе, ведь основной вылов находится в зоне тяготения к нашей береговой линии. У нас есть хорошие инфраструктурные возможности. Думаю, что как минимум 300 тыс. тонн дополнительной береговой переработки в год наши предприятия могли бы обеспечить», - подчеркнул глава края.

Он напомнил, что ряд новых заводов запущен буквально в прошлом году. «У компаний отрасли есть опыт, готовность инвестировать. Думаю, с учетом приоритетности береговой переработки это обеспечит серьезный импульс для повышения экономической отдачи от рыбной промышленности, повышение глубины переработки, сделает нашу отрасль более защищенной от внешних шоков», – заявил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

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