Для Арктики выпустили госпрограмму до 2024 года

Правительство утвердило госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Ответственным исполнителем назначено Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Программа развития Арктической зоны России утверждена постановлением правительства от 30 марта 2021 г. № 484, сообщает корреспондент Fishnews.

В состав входят две подпрограммы. Первая посвящена созданию условий для привлечения на арктические территории частных инвестиций и формирования новых рабочих мест. Вторая - созданию условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны.

Перед программой поставлены задачи обеспечить конкурентоспособные условия для реализации инвестиционных проектов, привлечь в регион трудовые ресурсы. Отдельно оговорено и создание условий для коренных малочисленных народов.

Программа будет реализовываться в 2021-2024 гг., на выполнение предполагается потратить из бюджета более 19,5 млрд рублей, в том числе в 2021 г. - около 3 млрд рублей. Все эти средства предусмотрены на выполнение первой подпрограммы.

Напомним, что для арктических территорий власти предусмотрели особые условия предпринимательской деятельности. Согласно профильной подпрограмме, число резидентов Арктической зоны и территорий опережающего социально-экономического развития в регионе должно достичь 320.

К сухопутным территориям Арктической зоны отнесены Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, часть территорий Карелии, Коми, Сахи (Якутии), Красноярского края, Архангельской области.

В 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики России в Арктике до 2035 г. До этого также была утверждена Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.

Программа - это основной механизм реализации стратегии, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

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