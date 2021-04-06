Госдума рассмотрит проект об электронных торгах на день позже

Совет Госдумы решил перенести третье чтение проекта закона об электронных торгах в рыбной отрасли на 7 апреля. Документ вызвал большой резонанс в связи с положениями об участках для промысла.

Третье чтение законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» запланировано на 7 апреля. Соответствующая информация размещена в базе Госдумы. До этого предполагалось, что депутаты обсудят поправки на день раньше.

Проект предусматривает, что аукционы, в результате которых предоставляется право на вылов, будут переведены в электронный формат. Для распределения рыболовных участков также предусматривается процедура электронного аукциона, хотя для ряда случаев планируется оставить конкурсы, сообщает корреспондент Fishnews.

Формулировка о том, по каким участкам будет использоваться конкурсное распределение, и вызвала опасения в бизнес-сообществе. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил обращения по этому вопросу руководству парламента.

1 апреля законопроект обсуждался на совещании в Росрыболовстве с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза, отраслевых объединений. Парламентарии заверили, что уже закрепленные участки не отправятся на аукцион.

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