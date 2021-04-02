Опасения бизнеса по участкам пообещали развеять

Федеральное агентство по рыболовству провело совещание по резонансному законопроекту об электронных торгах в рыбной отрасли. Вопросы, возникшие у бизнеса, планируется снять через постановление правительства.

Обсуждение изменений закона о рыболовстве провел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Во встрече участвовали председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, члены профильного комитета Совета Федерации, представители Минсельхоза, предприятий.

Руководители ВАРПЭ и ассоциаций из Координационного совета рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока еще раз рассказали о тех моментах, которые беспокоят бизнес-сообщество. Это не только риски перераспределения участков на аукционах, но и порядок проведения конкурсов. Любые изменения здесь вызывают настороженность, ведь от наличия участков зависит право на добычу целого ряда важных промысловых объектов.

Как сообщили Fishnews участники встречи, Росрыболовство настаивает, что власти стремились сохранить тот подход к распределению участков, который есть сейчас, а законопроект направлен на урегулирование иных вопросов - перевод торгов в электронный формат.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам также заверил, что депутаты не стремятся отправить всех рыбаков на аукционы, а формулировка по конкурсам на участки, принятая в первом чтении, читается так же, как та, что прошла во втором.

Тем не менее представители органов власти согласились, что нужно снять опасения бизнеса. Это планируется сделать в рамках подготовки подзаконного акта - постановления правительства. В частности, предложено предусмотреть, что конкурсы на участки проводятся не позже чем за год до окончания срока действия договоров.

При Госдуме планируется создать рабочую группу - с привлечением представителей Совета Федерации, правительства, бизнес-сообщества.

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