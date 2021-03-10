Сработают ли субсидии

Отраслевые ассоциации пока осторожны в оценках механизмов субсидирования, которые разрабатываются властями для поддержки рыбной промышленности.

Федеральные власти готовят механизмы субсидий для поддержки рыбной промышленности. Уже предложены проекты постановления и приказа по компенсации затрат на топливо компаниям, которые ведут промысел в удаленных районах. Также планируется стимулировать РЖД к установлению льготных тарифов на перевозку рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть страны.

В отраслевых объединениях изучают предложенные механизмы. Конечно, стремление государства поддержать бизнес можно только приветствовать, считают в ассоциациях, но в целом в выводах пока осторожны.

Так, в случае с топливными субсидиями нужно оценить, насколько 30% компенсация будет весомой, ведь для работы в удаленных районах, по идее, нужно организовывать целые экспедиции - это очень затратно, обратил внимание руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

В целом расширение районов российского рыболовства требует комплексного подхода. «Это огромная работа, которая без государственной поддержки, на мой взгляд, невозможна», – прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Об использовании механизма транспортных субсидий для доставки рыбопродукции с Дальнего Востока говорилось неоднократно, но особого успеха не видно. Тем более что речь идет о компенсации Российским железным дорогам, между тем как во время пиковых поставок рыбы стараются отыграть потери остальной части года и поднимают тарифы операторы подвижного состава. Будет ли результат, если стимулироваться будет льгота РЖД? Такой вопрос озвучил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Где гарантия, что скидку не «съест» потом повышение тарифов операторами подвижного состава, поддержал коллегу президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В АРПП также обратили внимание, что все активнее для перевозок рыбных грузов по стране используется автомобильный транспорт – может быть, стоит обратить внимание на эти тенденции при разработке стимулов?

Пока предложенная мера больше выглядит как поддержка РЖД, а не рыбопромышленных предприятий, отметили участники конференции.

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