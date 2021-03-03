03 марта 2021 года

Рыбакам представили механизм топливных субсидий

Минсельхоз предложил правила компенсации затрат на приобретение топлива компаниям, которые ведут промысел в удаленных районах. Планируется, что поддержка из бюджета поможет повысить рентабельность такой работы.

Для поддержки российских компаний, занимающихся рыболовством в отдаленных районах промысла, власти рассчитывают использовать механизм субсидий из федерального бюджета.

Согласно проекту постановления правительства, компенсировать планируется 30% объема прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива (но не больше 30% объема соответствующих затрат, рассчитанных исходя из предельной стоимости тонны топлива).

При этом организация рыбохозяйственного комплекса должна выполнить условие о перегрузке и (или) поставке в течение предшествующего года объема продукции на сумму, которая больше запрашиваемой господдержки не менее чем в десять раз.

Речь идет о продукции, произведенной из уловов, добытых в удаленных районах, на судах, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень должно будет сформировать и утвердить Министерство сельского хозяйства РФ.

Уже предложен проект приказа Минсельхоза о перечнях районов и объектов промысла, на которые будет распространяться мера стимулирования. Это район действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), исключительные экономические зоны африканских государств, Юго-Западная Атлантика за пределами ИЭЗ Аргентины, экономзона Эквадора, район действия Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) – подрайоны 3М, 3О, 3+4, 3LNO, район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана (здесь мера поддержки предусмотрена и для добычи сайры).

Отбор получателей субсидии, согласно проекту, будет проводить Росрыболовство.

В пояснительной записке отмечено, что топливные субсидии помогут организациям отрасли повысить рентабельностьпромысла в удаленныхрайонах, нивелироватьриски на период налаживания внешнеторговых отношений и снизить затраты на обеспечение промысловой экспедиции.

Также в сопроводительных материалах говорится, что проект постановления отвечает положениям Договора о ЕАЭС, документов на уровне ВТО и других международных договоров РФ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам обеспечить внесение в правительство проекта постановления по топливным субсидиям к 5 апреля.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что аналитическая группа объединения уже приступила к изучению и оценке текущей версии проекта постановления. «После завершения этих процедур ВАРПЭ сформирует позицию по документу», – приводятся в сообщении слова президента ассоциации Германа Зверева.

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