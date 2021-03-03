Новости
Для поддержки компаний, ведущих промысел в отдаленных районах, власти рассчитывают использовать механизм топливных субсидий

Рыбакам представили механизм топливных субсидий

Минсельхоз предложил правила компенсации затрат на приобретение топлива компаниям, которые ведут промысел в удаленных районах. Планируется, что поддержка из бюджета поможет повысить рентабельность такой работы.

Для поддержки российских компаний, занимающихся рыболовством в отдаленных районах промысла, власти рассчитывают использовать механизм субсидий из федерального бюджета.

Согласно проекту постановления правительства, компенсировать планируется 30% объема прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива (но не больше 30% объема соответствующих затрат, рассчитанных исходя из предельной стоимости тонны топлива).

При этом организация рыбохозяйственного комплекса должна выполнить условие о перегрузке и (или) поставке в течение предшествующего года объема продукции на сумму, которая больше запрашиваемой господдержки не менее чем в десять раз.

Речь идет о продукции, произведенной из уловов, добытых в удаленных районах, на судах, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень должно будет сформировать и утвердить Министерство сельского хозяйства РФ.

Уже предложен проект приказа Минсельхоза о перечнях районов и объектов промысла, на которые будет распространяться мера стимулирования. Это район действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), исключительные экономические зоны африканских государств, Юго-Западная Атлантика за пределами ИЭЗ Аргентины, экономзона Эквадора, район действия Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) – подрайоны 3М, 3О, 3+4, 3LNO, район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана (здесь мера поддержки предусмотрена и для добычи сайры).

Отбор получателей субсидии, согласно проекту, будет проводить Росрыболовство.

В пояснительной записке отмечено, что топливные субсидии помогут организациям отрасли повысить рентабельностьпромысла в удаленныхрайонах, нивелироватьриски на период налаживания внешнеторговых отношений и снизить затраты на обеспечение промысловой экспедиции.

Также в сопроводительных материалах говорится, что проект постановления отвечает положениям Договора о ЕАЭС, документов на уровне ВТО и других международных договоров РФ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам обеспечить внесение в правительство проекта постановления по топливным субсидиям к 5 апреля.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что аналитическая группа объединения уже приступила к изучению и оценке текущей версии проекта постановления. «После завершения этих процедур ВАРПЭ сформирует позицию по документу», – приводятся в сообщении слова президента ассоциации Германа Зверева.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Все материалы

Крупным планом

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.