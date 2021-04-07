НАО предложил поправки по арктической рыбалке

Ненецкий автономный округ подготовил ряд изменений в правила рыболовства для Северного бассейна. Пакет из более чем десяти инициатив направили в Росрыболовство.

Главная поправка – увеличение количества участков для любительского лова семги, сига и ряпушки, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО. Цену путевки будет устанавливать округ.

Кроме того, предлагается отменить суточные нормы вылова окуня, плотвы, налима, язя, ерша и повысить лимит добычи щуки до 100 кг.

«Также мы предлагаем разрешить всем оленеводам, вне зависимости от национальности, осуществлять традиционный лов в местах кочевий и на территории региональных ООПТ для личных нужд. На сегодняшний день, по правилам Росрыболовства, это могут делать только представители КМНС», — рассказал руководитель регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберт Чабдаров.

В пакете поправок также есть норма об отмене штрафов для граждан, находящихся в запрещенных для рыбалки местах, если их орудия лова зачехлены.

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