Семгу пообещали сделать доступнее для рыболовов НАО

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провели рабочую встречу в Нарьян-Маре. Они обсудили передачу региону полномочий по выдаче путевок на вылов семги.

Планируется совместно с федеральным агентством сформировать новый рыболовный участок на реке Печоре. Его передадут под управление округа.

«Будем учитывать мнение жителей по расположению. А впоследствии участки «Городской» и «Чайкино» также перейдут от Главрыбвода в наше казенное учреждение. Округ сможет сам выдавать путевки и самостоятельно регулировать цены», - заявил по итогам встречи Юрий Бездудный.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, Василий Соколов также встретился с региональными депутатами и главами поселков Амдерма и Усть-Кара. Главной темой совещания стало включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Напомним, из-за пробела в правилах рыболовства жители прибрежных поселков не имеют права ловить рыбу на законных основаниях.

«Мы внесли в проект правил, которые сейчас находятся на регистрации в Минюсте, соответствующую норму. Как только правила будут зарегистрированы, она вступит в силу, и этот пробел устранится», — рассказал Василий Соколов.

Также он напомнил, что на следующей неделе состоится заседание Северного научно-промыслового совета. Будут рассмотрены порядка 40 предложений Ненецкого автономного округа с поправками в бассейновые правила рыболовства.

«Мы договорились, что на следующей неделе в Москве в управлении науки мы по пунктам рассмотрим все эти предложения. Те поправки, которые будут обоснованными и соответствующими нормативной базе, мы постараемся внести в правила как можно быстрее», — обещал замглавы Росрыболовства.

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