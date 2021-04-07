Общественный совет вернется к итогам годовой работы ведомства

Общественный совет при Росрыболовстве вновь соберется спустя две недели после первого заседания. На повестке дня – проект доклада об итогах деятельности федерального агентства в 2020 г. и задачах на текущий год.

Первое после переназначения председателя заседание Общественного совета при Росрыболовстве планируется провести уже 14 апреля. Как сообщает корреспондент Fishnews, на рассмотрение совета будет вынесен проект доклада об итогах деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2020 г. и задачах на 2021 г.

Напомним, с итоговым докладом руководитель Росрыболовство традиционно выступает на заседании коллегии ведомства. В этом году мероприятие планируется провести 23 апреля в Светлогорске (Калининградская область).

Кроме того, члены совета заслушают отчет о реализации публичной декларации целей и задач Росрыболовства за прошлый год и обсудят проект аналогичной декларации на 2021 г.

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