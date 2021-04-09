Власти Сахалинской области попросили добавить инвестквот на берег

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании совета при полпреде президента в ДФО заявил о необходимости выделить дополнительные инвестиционные квоты на береговые заводы.

На совещании, которое проводил вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, обсуждались инструменты инвестиционной политики.

Валерий Лимаренко предложил выделить дополнительные инвестиционные квоты для поддержки рыбной промышленности Сахалинской области.

Правительство региона направило предложение в адрес Минсельхоза России о внесении изменений в законодательство о выделении с 2022 г. дополнительных инвестиционных квот на вылов. Это позволит построить новые рыбоперерабатывающие заводы по выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью, с холодильными мощностями объемом единовременного хранения не менее 10 тыс. тонн, заявили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«По итогам проведенной работы сахалинские компании выразили готовность в течение двух-трех лет построить три завода. По предварительным данным, стоимость одного составит не менее 2 млрд рублей и обеспечит создание не менее 100 рабочих мест в каждом», – сказал Валерий Лимаренко.

Напомним, что на фоне ситуации с ограничением поставок рыбы через Китай федеральные власти заговорили о важности дальнейшего использования программы инвестиционных квот для развития собственных перерабатывающих мощностей.

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