Цифры по отрасли представили Общественному совету

Общественный совет при Росрыболовстве согласовал с некоторыми замечаниями проект доклада об итогах работы федерального агентства в 2020 г. Эти результаты будут вынесены на расширенное заседание коллегии ведомства, назначенное на 23 апреля.

Проект итогового доклада членам Общественного совета (ОС) представил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. На заседании 14 апреля он привел основные цифры, с которыми рыбная отрасль завершила пандемийный год.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вылов сохранился примерно на уровне 2019 г. – 4,971 млн тонн. Производство рыбной продукции, по оперативным данным Росстата, увеличилось на 0,4% – до 4,257 млн тонн. Структура выпускаемой продукции пока «не соответствует» ожиданиям регулятора, но тенденция постепенно меняется.

«Сейчас 29,5% – это готовая продукция либо продукция с высокой добавленной стоимостью, – уточнил представитель ФАР. – Мы ожидаем качественного изменения ситуации по мере выполнения программы обновления флота и производственных мощностей в рамках инвестиционных квот».

По экспорту умеренный рост в натуральном выражении – на 5,6% – обернулся падением выручки экспортеров на 1,7% по сравнению с 2019 г. Стоимость рыбы и морепродуктов, отправленных в другие страны, составила 5,287 млн долларов. Так что корректировка целевых ориентиров по экспорту подоспела очень вовремя.

«Был установлен показатель к 2024 году на уровне 8,47 млрд долларов США. В прошлом году этот показатель был скорректирован до 7 млрд долларов США. А на 8 млрд долларов США по экспорту мы должны выйти к 2030 году», – рассказал Андрей Михалевич.

За 2020 год прибыль организаций рыбной отрасли сократилась на 14,4% и составила 116,5 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат тоже оказался хуже прошлогоднего – 112,2 млрд рублей, снижение на 16,4%. Зато налоговые поступления от рыбаков увеличились – на 0,3% – и достигли 37,57 млрд рублей. Как и страховые взносы, где рост составил сразу 10%, – 24,3 млрд рублей.

Помимо финансовых показателей члены ОС заслушали информацию об основных тенденциях и результатах в секторе аквакультуры, ресурсных исследований, рыбоохраны, искусственного воспроизводства, международного сотрудничества и других направлениях деятельности федерального агентства.

Докладчик не обошел вниманием и тему инвестквот: по состоянию на апрель 2021 г. заключено 79 договоров с общим объемом инвестиций 195 млрд рублей. При этом 55 контрактов предусматривают строительство рыболовных судов, а 24 – рыбоперерабатывающих заводов. В марте 2021 г. ведомство рассмотрело 6 заявок на строительство флота для Дальнего Востока, а совсем недавно одобрило еще 3 заявки на суда для Северного бассейна.

Пока только 5 из 55 законтрактованных судов построено и передано заказчику. По заводам реализация инвестпроектов идет гораздо быстрее – на Дальнем Востоке сдано 9 из 13 объектов, на Севере – 10 из 11.

В ходе обсуждения доклада члены ОС интересовались динамикой объемов рыбы на российском рынке, нормативами ее потребления и их обеспечением. Эту тему участники встречи рекомендовали отразить и в итоговом докладе. Вопросы также вызвали последствия структурных изменений в Минсельхозе и Росрыболовстве и объективность форм отчетности по аквакультуре.

Председатель ОС Герман Зверев указал на ряд ошибок и неточностей в презентации к докладу и рекомендовал исправить их до заседания коллегии. В частности, он отметил, что на слайде по налоговым отчислениям предприятий отрасли не отражаются страховые взносы рыбопромышленных компаний – в результате цифра почти вдвое ниже реальной.

«Приведите совокупные данные о поступлении налоговых платежей и страховых взносов, – посоветовал он сотрудникам Росрыболовства. – Чтобы информация об экономике рыбной отрасли была точной и выверенной».

По итогам обсуждения Общественный совет принял решение согласовать отчетный доклад с учетом всех высказанных замечаний иуточнений.

Члены ОС также рассмотрели отчет о реализации публичной декларации целей и задач Росрыболовства в 2020 г. В их числе – введение в правовое поле рыбоводных хозяйств Республики Крым и Севастополя и «настройка» любительского рыболовства, в частности определение районов для использования сетей и механизма учета таких орудий лова. Кроме того, ведомство отчиталось о переходе к цифровому учету при воспроизводстве водных биоресурсов, о мерах повышения эффективности работы рыбоохраны и о проведении историко-просветительских мероприятий, посвященных ВОВ.

В проект аналогичной декларации на текущий год вошло четыре приоритетных направления. Они касаются выделения рыбоводных участков для пастбищного выращивания лососевых, уменьшения административных барьеров при рыбохозяйственной мелиорации и других видах смежной деятельности, перевода в электронный формат ряда госуслуг, предоставляемых Росрыболовством, и внедрения технологий с использованием искусственного интеллекта в процессы изучения и сохранения рыбных ресурсов.

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