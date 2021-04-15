КоАП хотят обновить в этом году

В течение этого года необходимо завершить работу над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на коллегии Минюста.

Власти не отказываются от планов переиздать КоАП. «В течение текущего года нужно завершить работу над проектом нового кодекса об административных правонарушениях. Документ должен быть четким, понятным, направленным на реальную защиту прав граждан», - отметил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на коллегии Министерства юстиции, сообщили Fishnews в пресс-службе Совбеза.

Планы обновить Кодекс об административных правонарушениях в публичном пространстве власти озвучили в 2019 г. Была поставлена задача сделать КоАП «более компактным и более четким». Концепцию нового кодекса опубликовали на сайте правительства в июне 2019 г.

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