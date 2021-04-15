Власти рассматривают инвестквоты под рефконтейнеры

Обсуждается возможность распространения механизма инвестиционных квот на производство рефконтейнеров в России, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Проработать такой механизм поручил вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В условия роста транспортировки, перевалки продукции стоит задача наращивания производства рефрижераторных контейнеров на территории Российской Федерации, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопрос о дефиците такого оборудования для поставок рыбы.

«В рамках поручения Юрия Петровича Трутнева мы обсуждаем возможность распространения механизма инвестиционных квот, в том числе на производство именно контейнеров именно на отечественных предприятиях», – рассказал глава федерального агентства журналистам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тема перевозок рыбопродукции в европейскую часть страны обсуждалась в марте на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО. Для подготовки доклада в правительство Минвостокразвития собирает предложения, как механизм инвестквот может применяться при производстве рефконтейнеров.

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