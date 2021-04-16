Приморье присоединится к эксперименту по продаже «любительских» уловов

Росрыболовство пообещало включить Приморский край в число регионов, где будет реализован проект по продаже уловов любительской рыбалки. С такой инициативой выступил губернатор Олег Кожемяко.

О необходимости включить Приморье в число регионов, участвующих в эксперимент по организации продажи уловов рыбаков-любителей, губернатор Олег Кожемяко заявил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. В ДВНПС участвовал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По мнению главы Приморского края, «есть возможность для реализации излишков любительского улова без сложных административных процедур и бумажной волокиты». «Чтобы человек мог с лодки прийти – или сам продать, или предложить тому предприятию, кто будет реализовывать», – добавил губернатор.

Власти региона полагают, что такой механизм позволит увеличить потребление рыбы и будет способствовать развитию легальной самозанятости, сообщает корреспондент Fishnews.

Для того чтобы разрешить рыбакам-любителям продавать улов, потребуются изменения федерального законодательства. Такой законопроект уже подготовлен, отметил Олег Кожемяко и попросил Росрыболовство включить в эксперимент Приморье. При этом регион пообещал организовать места для продажи рыбопродукции с учетом доступности подхода маломерных судов.

«Конечно же, включим вас в пилотный проект по закону о любительском рыболовстве», – пообещал Илья Шестаков.

Напомним, что в качестве площадки для реализации уловов любительской рыбалки ранее были заявлены четыре региона – Мурманская, Сахалинская, Томская и Магаданская области.

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