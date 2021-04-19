Новости
Объявление в южнокорейском магазине: «Японскую продукцию не продаем». Фото информагентства «Рёнхап»

Сбросы с «Фукусимы-1» повлияют на рыбные рынки

Соседи Японии нервно реагируют на намерение слить в океан воду с АЭС «Фукусима-1». Южнокорейские ретейлеры объявили о продлении бойкота японским рыбе и морепродуктам, а в Китае бизнес готовится искать новых поставщиков за пределами АТР.

Вслед за дипломатами опасения по поводу сброса воды с «Фукусимы-1» высказывает бизнес, сообщает корреспондент Fishnews. В Республике Корея сети супермаркетов E-Mart, Lotte Mart, Home Plus и другие крупные ретейлеры заявили, что продолжат бойкот японской рыбопродукции, начатый в 2011 г. после аварии на АЭС «Фукусима-1». В некоторых супермаркетах снова появились таблички «No Japan» и «Не будем продавать японские морепродукты», пишет корейский портал Biz.chosun.com.

До аварии в южнокорейских супермаркетах львиная доля некоторых видов рыбы и морепродуктов имела японское происхождение. Однако сейчас эта продукция заменена на аналоги из других стран либо производится в самой Корее. Рыбу из Японии не добавляют даже в суши.

По словам представителей ретейла, главная причина – настроения покупателей, опасающихся радиации. В этой связи сети все чаще предпочитают закупать рыбу за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в Норвегии или США.

Схожие тенденции наблюдаются в КНР, отмечает китайское издание Global Times. Импортеры и ретейлеры республики заявляют, что действия Японии приведут к поиску новых поставщиков. Как считает бизнес, потребители будут избегать рыбы, которая, возможно, побывала в радиоактивной воде.

В качестве возможной альтернативы называют, например, Гренландию и Россию. По мнению китайских специалистов в области атомной безопасности, выпуски воды с «Фукусимы-1» могут привести к переносу радиоактивных веществ к берегам Южной Кореи, Китая, Вьетнама, США, Канады и других стран. При этом негативный для людей эффект может быть незаметным в ближнесрочной перспективе, но проявиться в долгосрочной, считают эксперты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРканадакитайкореянорвегиясшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Инвестиции в берег – правильный выбор

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

На уловы минтая повлиял не только коронавирус

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС) Ольга БУЛКОВА

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС)

Ольга БУЛКОВА

Малым и средним предприятиям необходимо право деления квоты

Все материалы

Крупным планом

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Рыба выбирает простые дороги

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

Андрей ФЁДОРОВ: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

Углубленные курсы первой помощи «Русского краба» проходят старшие и вторые помощники капитана

«Русский краб» расширяет стандарт подготовки экипажей

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.