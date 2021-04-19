Сбросы с «Фукусимы-1» повлияют на рыбные рынки

Соседи Японии нервно реагируют на намерение слить в океан воду с АЭС «Фукусима-1». Южнокорейские ретейлеры объявили о продлении бойкота японским рыбе и морепродуктам, а в Китае бизнес готовится искать новых поставщиков за пределами АТР.

Вслед за дипломатами опасения по поводу сброса воды с «Фукусимы-1» высказывает бизнес, сообщает корреспондент Fishnews. В Республике Корея сети супермаркетов E-Mart, Lotte Mart, Home Plus и другие крупные ретейлеры заявили, что продолжат бойкот японской рыбопродукции, начатый в 2011 г. после аварии на АЭС «Фукусима-1». В некоторых супермаркетах снова появились таблички «No Japan» и «Не будем продавать японские морепродукты», пишет корейский портал Biz.chosun.com.

До аварии в южнокорейских супермаркетах львиная доля некоторых видов рыбы и морепродуктов имела японское происхождение. Однако сейчас эта продукция заменена на аналоги из других стран либо производится в самой Корее. Рыбу из Японии не добавляют даже в суши.

По словам представителей ретейла, главная причина – настроения покупателей, опасающихся радиации. В этой связи сети все чаще предпочитают закупать рыбу за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в Норвегии или США.

Схожие тенденции наблюдаются в КНР, отмечает китайское издание Global Times. Импортеры и ретейлеры республики заявляют, что действия Японии приведут к поиску новых поставщиков. Как считает бизнес, потребители будут избегать рыбы, которая, возможно, побывала в радиоактивной воде.

В качестве возможной альтернативы называют, например, Гренландию и Россию. По мнению китайских специалистов в области атомной безопасности, выпуски воды с «Фукусимы-1» могут привести к переносу радиоактивных веществ к берегам Южной Кореи, Китая, Вьетнама, США, Канады и других стран. При этом негативный для людей эффект может быть незаметным в ближнесрочной перспективе, но проявиться в долгосрочной, считают эксперты.

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