КНР и Корея протестуют против сбросов с «Фукусимы-1»

На планы Японии слить в океан воду с АЭС «Фукусима-1» отреагировали жесткой критикой соседи – Китай и Республика Корея. Дипломаты обеих стран выразили официальные протесты.

Напомним, японское правительство разрешило слить в океан более 1 млн тонн воды с атомной электростанции «Фукусима-1», сообщает корреспондент Fishnews. Токио уверяет, что воду очистят от радиоактивных веществ и ее сброс будет безопасным.

МИД Китая охарактеризовал это решение как «крайне безответственное», пишет государственное информагентство «Синьхуа». Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что Япония перед подобными действиями должна достичь консенсуса со всеми заинтересованными сторонами.

Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь назвал Тихий океан достоянием всего человечества. Он настоятельно призвал Японию выполнять свои международные обязательства и должным образом реагировать на серьезные озабоченности международного сообщества, соседних стран и собственного народа.

По информации The Korea Herald, Южная Корея также «решительно осудила» намерения Японии, заявив, что радиоактивная вода угрожает безопасности соседних государств и их морской среде. Правительство республики выразило глубокое сожаление в связи с «односторонним» решением японских властей.

«Это решение японского правительства совершенно неприемлемо», - заявил на брифинге глава Управления координации государственной политики Ку Юн Чхоль. Официальный протест выразили послу Японии Коити Аибоси.

Общественные и природоохранные организации Южной Кореи провели пикеты у стен японского посольства в Сеуле, отмечает портал Business Insider. Протестующие держали плакаты с изображенными на них рыбой, морепродуктами и символами радиоактивного загрязнения, а также лозунгами, призывающими отменить решение.

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