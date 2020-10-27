27 октября 2020 года

Арктика получила стратегию развития

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. Предусмотрены меры по поддержке рыбной отрасли и борьбе с браконьерством.

Стратегия утверждена указом президента от 6 октября 2020 г. № 645. Документ разработан Минвостокразвития в целях реализации Основ государственной политики РФ в Арктике до 2035 г.

К особенностям Арктической зоны в стратегии отнесены, в частности, экстремальные природно-климатические условия, высокая чувствительность экосистем к внешним воздействиям, устойчивая географическая, историческая и экономическая связь с Северным морским путем. Отмечено, что значение Севморпути как транспортного коридора мирового значения будет возрастать в результате климатических изменений.

Предполагается внедрить в Арктической зоне специальный экономический режим, способствующий переходу к экономике замкнутого цикла, созданию новых и модернизации действующих промышленных производств. Предусмотрены господдержка инвесторам при осуществлении ими капитальных вложений в объекты транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, разработка и реализация программы поддержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Также среди задач по экономическому развитию – «развитие цифровых сервисов для лиц, которым предоставляются в пользование лесные и рыбоводные участки», сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, на Дальнем Востоке действует такой механизм для марикультуры.

Кроме того, планируется оказывать господдержку проектам по созданию и (или) модернизации рыбоперерабатывающих комплексов, рыбоводных хозяйств. Предусмотрена разработка мер по предотвращению незаконной добычи и реализации морских биоресурсов, стимулирование торговли легальными уловами.

Ряд мер направлен на развитие Севморпути, обеспечение производств квалифицированными кадрами, проведение научных исследований, защиту окружающей среды (в том числе создание особо охраняемых природных территорий).

К основным направлениям реализации стратегии в Мурманской области отнесено развитие рыбохозяйственного комплекса, техническое перевооружение предприятий, включая строительство судов, ввод новых мощностей по глубокой переработке ВБР, развитие аквакультуры. В Карелии предполагается развивать рыбохозяйственный кластер, включая рыбоводные предприятия. В Архангельской области также планируется развитие отраслевого кластера, в том числе строительство, модернизация и ремонт промыслового флота, создание рыбозаводов, развитие биотехнологий и аквакультуры.

Правительство должно в трехмесячный срок утвердить единый план мероприятий по реализации стратегии и Основ госполитики в РФ в Арктике. Также кабмин будет обеспечивать реализацию стратегии с ежегодными докладами президенту.

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