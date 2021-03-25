Промысел потребовал разъяснений регулятора

Федеральное агентство по рыболовству дало на места разъяснения по внесению изменений в разрешения на вылов. По вопросам правоприменительной практики в ведомство обратилась Ассоциация добытчиков минтая.

С 20 марта вступил в силу приказ Минсельхоза о новой форме заявления для внесения изменений в промысловый билет. Пункт 4 формы заявления – «Основание внесения изменения в разрешение» – отсылает к пункту 17 правил по выдаче промысловых билетов и внесению в них изменений. Раньше такой отсылки не было.

«Встал вопрос о применении пункта 17: должностные лица территориального органа Росрыболовства заявили, что он не предусматривает возможности вносить изменения, указывая в разрешении виды водных биоресурсов, которых там не было изначально. Получалось, что для включения таких объектов пользователю нужно получать новое разрешение», - рассказал Fishnews президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Изменения в промысловый билет можно вносить с помощью телеграфной, электронной или другой связи, а вот подлинник нового разрешения на судно еще нужно доставить. Чтобы исключить риски потерь промыслового времени, АДМ попросила руководство Федерального агентства по рыболовству направить в территориальные управления разъяснения по вопросам правоприменения.

В Росрыболовстве, отвечая на письмо ассоциации, обратили внимание, что, согласно пункту 5 формы заявления, указываются сведения о документах, подтверждающих обоснованность внесения изменения в разрешение (в том числе в случае изменения выделенных пользователю квот).

«Таким образом считаем, что законодатель предусмотрел в указанной форме возможность внесения изменений, в том числе путем внесения новых объектов водных биоресурсов, которые ранее не были поименованы в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов», - заявили в ФАР.

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