Два пункта пропуска в Китай закроются на майские

В Приморском крае на майских праздниках изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска в КНР «Краскино» и «Турий рог», сообщает Росгранстрой.

Пункт пропуска «Краскино» не будет работать с 1 по 3 мая, а также 9 мая, рассказали Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой» со ссылкой на Владивостокский филиал.

По его данным, «Турий Рог» не будет работать только 1 мая.

Отмечено, что автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» на праздниках будут функционировать в штатном режиме.

Учреждение рекомендовало грузоперевозчикам учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайского участка госграницы.

«Краскино» реконструируют

Напомним, состояние МАПП «Краскино» остается проблемой для компаний, экспортирующих в Китай живого краба. При нынешнем количестве пропускаемых грузовиков избежать пробок невозможно, отмечают в отраслевом сообществе.

Темпы работ по реконструкции пункта пропуска оценил руководитель Росгранстроя Виталий Шишмарёв на выездном совещании.

Первый этап предусматривает строительство новых объектов инфраструктуры для увеличения пропускной способности МАПП до 250 транспортных средств в сутки - это почти втрое больше сегодняшних значений. Работы предполагается завершить в декабре. Проект предусматривает 6 полос движения транспорта на въезд и столько же на выезд, 10 кабин паспортного контроля, рассказали в Росгранстрое.

Сейчас на погранпереходе ведется демонтаж, затем специалисты приступят к строительной части. Виталий Шишмарёв поручил подрядной организации активизировать работу на объекте.

Следующий этап предусматривает увеличение пропускной способности до 750 транспортных средств в сутки. Срок реализации – 2024 г.

Кроме того «Краскино» готовят к переходу на круглосуточный режим работы. До конца июня планируется завершить ремонт досмотровых ям, дорожного покрытия и обустройство блок-модулей.

Руководитель Росгранстроя поставил задачу установить на въезде в РФ дополнительный модуль для сотрудников Роспотребнадзора. Это позволит ускорить контрольные процедуры, в том числе по борьбе с распространением коронавируса.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews