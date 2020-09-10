10 сентября 2020 года

Минтранс приказал реконструировать «Краскино»

Министерство транспорта выпустило приказ о реконструкции автомобильного пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем. Работы должны проводиться с 2020 по 2021 гг.

Грузо-пассажирский пункт пропуска «Краскино» в Приморском крае реконструируют на средства федерального бюджета. Об этом говорится в приказе Минтранса, размещенном на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Выпуск приказа Министерства транспорта РФ – плановая процедура, если погранпереход решено реконструировать. Работы запланированы на 2020-2021 гг.

Через «Краскино» осуществляются поставки в КНР живого краба. Весной в Приморье введен особый режим проезда к пунктам пропуска – в порядке электронной очереди. Однако представители бизнеса считают, что требуется системно решить вопрос с инфраструктурой «Краскино».

По итогам поездки на Дальний Восток премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и ФСБ обеспечить «безусловную реализацию» мероприятий по строительству, реконструкции и оснащению пунктов пропуска через госграницу.

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