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«Камрыбфлот» планирует организовать ремонт и строительство рыбацких судов на Петропавловской судоверфи. Фото предоставлено компанией

На Камчатке возрождают Петропавловскую судоверфь

«Камрыбфлот» и южнокорейская компания «КЕМКО» обсудили концепцию развития Петропавловской судоверфи. Следующим этапом совместной работы станет проектирование комплекса по ремонту и строительству флота.

В 2014 г. Петропавловская судоверфь (ПСРВ) была признана банкротом. В 2018 г. все имущество предприятия пошло с молотка единым лотом, его купило камчатское АО «КОМКОН». Впоследствии новый владелец верфи уступил ее часть другим компаниям.

На участке, который принадлежит ООО «Камрыбфлот», сейчас идет активная работа. В первую очередь здесь планируется развивать ремонт судов длиной до 100 м – в крае эта отрасль остается одной из самых перспективных. Сегодня потенциальный объем услуг по ремонту гражданских судов в регионе власти Камчатки оценивают более чем в 3 млрд рублей.

Предприятие выгодно расположено для комплексного обслуживания рыбацкого флота, который работает в Охотском и Беринговом морях. Переход судна из близлежащих районов промысла в Южную Корею по стоимости сопоставим с межрейсовым техническим обслуживанием одной единицы флота. Переход в Петропавловск-Камчатский гораздо менее затратен, отметили в «Камрыбфлоте». Планируется, что когда на верфи будет создана современная судоремонтная база, владельцы флота сразу оценят ее географические преимущества.

Уже сегодня рыбаки могут заказать на ПСРВ изготовление технологического оборудования, ремонт судовых двигателей и механизмов, корпусные работы. Эти услуги оказывают компании, которые арендуют здесь помещения и производственные мощности.

«Камрыбфлот» предусматривает в своих проектах и судостроение. На первом этапе планируется создать компактную верфь по строительству малотоннажных судов длиной до 30 м и шириной 8 м, а затем перейти к постройке судов длиной до 50 м и шириной 12 м.

В апреле по приглашению «Камрыбфлота» судоверфь посетили президент и технический директор южнокорейской корпорации «КЕМКО» Ким Бенг Гью, а также ее представитель в России Ге Ир Бин. «КЕМКО» – один из мировых лидеров по оснащению верфей технологическим оборудованием. У корпорации есть опыт проектирования новых судостроительных предприятий и модернизации действующих. «КЕМКО» работает в ряде стран, в том числе в России. Например, она участвует в развитии судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень.

«КЕМКО» поможет в проектировании производственных мощностей для верфи и в оснащении их оборудованием, сообщили Fishnews в «Камрыбфлоте». Обсуждается реконструкция корпусного цеха с постройкой эллинга.

«С нашими южнокорейскими партнерами мы обсудили общую концепцию будущего комплекса. На ее основе будет разработан проект. При благоприятном сценарии от идеи до строительства первых судов пройдет не менее трех лет», – рассказал генеральный директор ООО «Камрыбфлот» Константин Журналев.

«Камрыбфлот» восстанавливает на территории ПСРВ инфраструктуру, сети, здания, обслуживание причалов, очищает акваторию от затонувшего хлама. По заказу компании Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ) обследует причальную зону и акваторию. Уже получены паспорта гидротехнических сооружений, выполнены кадастровые работы и топографическая съемка.

В Камчатском крае по инициативе губернатора Владимира Солодова идет подготовка региональной стратегии развития рыбной отрасли на срок до 2035 г. В перечень задач должны войти судостроение и судоремонт. Кроме того, инвестпроект по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров включен в число приоритетных.

«Судоремонт востребован не только из-за Северного морского пути. Уже сейчас в акватории, приближенной к Петропавловску-Камчатскому, рыболовство осуществляет порядка 640 судов, – отмечал ранее Владимир Солодов. – К сожалению, за прошедшие десятилетия судостроительная отрасль была в упадке, и восстановить ее мгновенно невозможно: это вопрос воссоздания причальных стенок, промышленных мощностей, логистических цепочек, привлечения квалифицированных специалистов. Все это мы учтем в программе».

По словам главы региона, воссоздание ключевой для Камчатки отрасли должно получить государственную поддержку.

В «Камрыбфлоте» обратили внимание, что еще один собственник части ПСРВ предполагает возобновить эксплуатацию холодильного склада на верфи, а в будущем - создать полноценный логистический терминал по перевалке рыбопродукции. Планируется использовать рефрижераторные контейнеры со складом-холодильником на 20 тыс. тонн.

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Fishnews

  • «Камрыбфлот» планирует организовать ремонт и строительство рыбацких судов на Петропавловской судоверфи. Фото предоставлено компанией
  • «Камрыбфлот» планирует организовать ремонт и строительство рыбацких судов на Петропавловской судоверфи. Фото предоставлено компанией
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