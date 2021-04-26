Омуль пошел на поправку

Росрыболовство видит в среднесрочной перспективе возможность возобновления промысла байкальского омуля. Ограничительные меры дали эффект – запас начал расти, указал глава ведомства Илья Шестаков.

Объем выпусков молоди байкальского омуля вырос почти в 14 раз – с 38 млн штук в 2015 г. до 522 млн штук в 2020 г., заявил на расширенном заседании коллегии Росрыболовства руководитель ведомства Илья Шестаков. По его словам, эта работа наряду с ограничениями промышленного лова, принятыми для Байкала, уже дает эффект.

«Мы видим, что запас начал восстанавливаться, воспроизводство байкальского омуля стало увеличиваться. На самом деле я думаю, что в ближайшей среднесрочной перспективе, если наука даст дополнительное подтверждение и такая тенденция будет продолжена, мы откроем омуля опять для промышленного рыболовства», – отметил глава федерального агентства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ведомстве рассчитывают определиться со сроками возобновления промысла через два-три года.

Глава Росрыболовства напомнил, что введение моратория на вылов омуля было непростым, и даже болезненным решением, поскольку для прибайкальских регионов эта рыба – социально значимый продукт. Он важен и для КМНС, и для рыбаков-любителей, и для промрыболовства. Но в противном случае был риск потерять этот вид рыбы безвозвратно.

«Иногда необходимо принимать те меры, о которых мы говорим, как бы трудны они ни казались. То же касается и запрета на летний вылов [лососевых – прим. ред.] на Амуре. Да, ситуация действительно сложная. Понятно, что там работают и рыбаки, и КМНС ловят, но если мы сейчас не введем такие жесткие меры, то, поверьте, через три года ловить там будет вообще нечего», – подчеркнул Илья Шестаков.

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