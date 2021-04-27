Зимовку лососей на Аляске ученые проверят в будущем году

Третья международная экспедиция по изучению тихоокеанских лососей в заливе Аляска в зимний период пройдет в 2022 г. Планируется задействовать российское научно-исследовательское судно.

Результаты анализа данных, собранных в рейсах 2019 и 2020 гг., а также планирование следующей экспедиции обсудили на научной конференции стран – участниц Международной комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК). Мероприятие прошло по видеосвязи, в нем участвовали специалисты из России, США, Японии, Канады.

Напомним, что первая международная экспедиция по лососям в заливе Аляска была проведена в 2019 г. на НИС «Профессор Кагановский». Следующий рейс состоялся в 2020 г. на судне Pacific Legacy. Запланированные работы удалось выполнить, несмотря на проблемы, связанные с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, зимние съемки в Восточной Пацифике позволили впервые получить данные по мезопелагическим рыбам в этом районе, имеющим трофические связи с лососями.

На совещании рассмотрели новые прорывные методы генетического анализа. Они позволяют дифференцировать лососей сразу на борту судна, а также выявлять присутствие этих рыб в местах съемок даже при пустых тралениях (акваДНК), отметили во ВНИРО.

Стороны определили наиболее перспективные направления, на которых будут сосредоточены усилия в следующем году. Планируется, что в международной экспедиции 2022 г. будет участвовать российское научно-исследовательское судно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews