КРДВ прибавили обязанностей

Правительство расширило полномочия Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ей передадут функции трех ликвидируемых институтов.

«Речь идет об Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также Фонде развития Дальнего Востока и Арктики», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Передача функционала проходит в рамках реформы институтов развития (ИР), о которой глава правительства объявил в ноябре прошлого года. Трансформация предусматривает оценку ИР в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных институтов, упразднение дублирующего функционала, отметили в пресс-службе.

Цель преобразований – сделать эти структуры более результативными и переориентировать их на достижение национальных целей.

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