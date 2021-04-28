Тайвань готовится мониторить свои воды на радиацию

Тайваньское управление ядерного регулирования намерено создать систему проверки прибрежных акваторий на радиоактивное загрязнение. Решение принято в связи с планами Японии слить в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1».

Планируется, что мониторинг обойдется в 500 млн тайваньских долларов (около 17,9 млн долларов США). Около четверти этой суммы предполагается потратить на создание системы, остальное - на ее поддержание и проведение соответствующих исследований, пишет национальное информагентство Focus Taiwan.

Также предполагается расширить существующую систему проверки уровня радиации в продукции из водных биоресурсов, добываемых на Тайване. Для этого количество пунктов мониторинга планируют увеличить с 33 до 95 уже к концу 2021 г.

Кроме того, Тайвань намерен присоединиться к международной миссии под эгидой МАГАТЭ по наблюдению за реализацией планов Японии по сливу радиоактивной воды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопрос об угрозе радиации остро обсуждается в тайваньском обществе. На острове расположены три действующие АЭС, строительство еще одной («Лунгмень») было остановлено из-за массовых протестов после катастрофы на «Фукусиме-1».

Ранее с критикой планов слить в океан воду с аварийной АЭС выступили другие соседи Японии по макрорегиону – Китай и Республика Корея.

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