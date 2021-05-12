Рыбакам Южной Кореи снизили лимиты в российской экономзоне

Южная Корея в этом году сможет выловить в исключительной экономзоне России 41,26 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 5,44 тыс. тонн меньше лимита 2020 г. Расценки за пользование ВБР остались прежними.

Объемы распределили на 30-й сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. По данным СМИ Южной Кореи, с мая рыбаки республики могут добывать в водах РФ минтай (28,4 тыс. тонн) и треску (5,05 тыс. тонн). С июня откроется сезон кальмара (4 тыс. тонн), с июля – сайры (3 тыс. тонн). В качестве прилова разрешено поймать 810 тонн различных видов рыб.

Планируется, что промысел будут вести 75 рыболовных судов: 3 добытчика минтая, 2 – трески, 10 – сайры и 60 – кальмара.

Размер платы за пользование водными биоресурсами не меняется второй год подряд: 375 долларов стоит тонна минтая, 436,2 доллара – трески, по 110 долларов – кальмара и сельди, 106 долларов – сайры, 173 доллара – ската, 90 долларов – рыбы фугу.

Напомним, в 2020 г. южнокорейским рыбакам позволили добыть 46,7 тыс. тонн водных биоресурсов в ИЭЗ России. Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году российская сторона уже поднимала вопрос о повышении расценок на право вылова. Однако как тогда, так и в текущем году по итогам переговоров размер платы остался прежним.

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