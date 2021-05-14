К чему привела дорожная карта ФАС

ФАС на апрельской коллегии оценила результаты реализации плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018 – 2020 годы. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение раздела дорожной карты, посвященного рыбохозяйственному комплексу.

Отраслевое объединение, в частности, привело данные по результатам введения нового вида квот на вылов краба, реализуемых через аукцион. Впервые власти официально заявили о планах по торгам именно в дорожной карте.

«При выполнении этого мероприятия только на Дальневосточном бассейне у 71 предприятия были в два раза сокращены квоты на вылов крабов. Соответственно, в два раза снизилась доходность этих компаний, при этом затраты на содержание флота и другие эксплуатационные расходы остались практически на прежнем уровне. На ряде рыбохозяйственных предприятий прошли значительные сокращения экипажей судов», – заявили Fishnews в АРПП.

Как отметили в ассоциации, в первую очередь введение крабовых аукционов негативно отразилось на малом и среднем бизнесе. «Выставляемые на торги лоты формировались таким образом, что такие предприятия попросту не смогли участвовать в торгах. Допустим, предприятие, потерявшее за счет уменьшения квот 100 тонн, не могло восполнить этот объем через покупку на аукционе, так как лоты формировались объемом от 1000 тонн. При этом стоимость лотов и объем инвестиционных обязательств были сопоставимы со стоимостью активов не только малых, но и большинства средних предприятий. Таким образом, были созданы дискриминационные условия в отношении рыбохозяйственных предприятий малого и среднего бизнеса», – говорится в анализе.

В ассоциации обратили внимание, что обладателями квот добычи краба в инвестиционных целях стали не новые предприятия, а уже существующие или связанные с существующими организациями. В 2020 г. не были использованы 8578,8 тонны квоты глубоководных крабов. Этот объем был зарезервирован на инвестиционные цели, хотя торги по глубоководным крабам были признаны в 2019 году несостоявшимися: на эти лоты не поступило заявок. «В 2021 году аналогичная ситуация складывается в отношении инвестиционных квот, зарезервированных под обеспечение двух лотов», – рассказали в АРПП.

Использование квот вылова крабов в инвестиционных целях и инвестквот по другим объектам не только дало положительный результат в виде обновления флота некоторых компаний и строительства предприятий береговой переработки, но и создало побочный отрицательный эффект, полагают в ассоциации.

АРПП проанализировала и другие пункты дорожной карты, распространяющиеся на рыбное хозяйство. «С учетом развивающихся в рыбохозяйственном комплексе негативных тенденций, в том числе вызванных исполнением отдельных мероприятий дорожной карты, мы обратились с предложением к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. По нашему мнению, ведомству необходимо оценить выполнение раздела дорожной карты, посвященного рыбной отрасли на предмет экономической эффективности, создания реальных условий для развития конкуренции как на рынке продукции из водных биоресурсов, так и в рыбохозяйственном комплексе в целом. Также важно изучить недопущение возникновения дискриминационных условий для отдельных субъектов рыбохозяйственной деятельности», – сообщили в ассоциации.

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