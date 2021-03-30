Глубоководный краб заинтересовал аудиторов

Квоты вылова глубоководных крабов, не проданные с аукциона, так и не были распределены между уже имеющимися пользователями в 2020 г. – в результате бюджет недосчитался налоговых поступлений, а разрешенный для добычи объем был недоосвоен, заявили в Счетной палате.

Счетная палата в отчете по итогам крабовых аукционов отдельно остановилась на потерях государства в результате ситуации с глубоководными крабами.

По результатам торгов 2019 г. не было реализовано шесть лотов – доли квот добычи крабов-стригунов красного и ангулятуса. Росрыболовство не перевело не задействованные из-за этого объемы в традиционные промышленные квоты в нарушение установленного порядка – требований постановления правительства от 15 декабря 2005 г. № 768. К такому выводу пришли в Счетной палате.

Из освоения в прошлом году выпало более 8,5 тыс. тонн. «Указанные нарушения привели к недоосвоению ОДУ и соответственно к налоговым потерям доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», – говорится в отчете.

В этом году ситуация повторяется: обещанный правовой механизм для перевода «резерва» по квотам в инвестцелях в традиционные квоты для промышленного лова так и не принят, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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