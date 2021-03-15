Государству предлагают посчитать «крабовые потери»

Объемы вылова глубоководных крабов так и не вывели из резерва, отведенного под квоты в инвестиционных целях. Пора оценить, какие потери из-за неосвоения этого ресурса понесло государство, заявили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Проблему обеспечения условий для эффективного освоения ресурсов подняли на общем собрании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, сообщает корреспондент Fishnews. «За прошлый год 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов просто пропали», – отметил президент АРПП Георгий Мартынов.

В прошлом году, напомним, этот объем был отведен под квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Однако, так как продать доли квот с обязательством по строительству судов Росрыболовство в 2019 г. не смогло, пользователи не были определены и часть общего допустимого улова «зависла».

В отраслевом сообществе не раз заявляли, что в этом случае объем нужно перевести для освоения в рамках традиционных промышленных квот. Власти заявили, что для перевода необходимы изменения правовой базы.

Было подготовлено правительственное постановление, но оно до сих пор не вышло. История повторилась в этом году: опять отведен объем под квоты добычи глубоководных крабов в инвестцелях. Хотя даже если учесть заключение договоров, осваивать эти лимиты пользователи смогут только со следующего года, обратил внимание глава ассоциации.

По словам Георгия Мартынова, такая ситуация заставляет обратиться в Счетную палату, чтобы оценить, какой ущерб понесло государство.

Сейчас на федеральном уровне, в рамках специального национального проекта, предусматривается повышение отдачи от экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса. Поставки глубоководных крабов могли внести весомый вклад в рост показателей, но нужно решить проблему с «зависшими» объемами, подчеркнул президент АРПП.

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