Владимир Путин напомнил о наведении «рыбацкого моста» с Маврикием

У Российской Федерации и Республики Маврикий есть потенциал для углубления взаимодействия в сфере рыболовства, заявил президент Владимир Путин.

В Большом Кремлевском дворце глава государства принял верительные грамоты у послов 23 стран. От Республики Маврикий дипломатический документ вручил Хесвар Джанке, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что отношения России и Маврикия традиционно носят взаимоуважительный, партнерский характер.

«Имеется потенциал для углубления торгово-экономического взаимодействия, продвижения кооперации в области морского и авиационного транспорта, рыболовства, туризма», - заявил президент.

У России и Маврикия есть взаимный интерес развития сотрудничества в рыбной сфере, однако необходимая правовая база пока отсутствует, отмечал в 2019 г. глава Росрыболовства Илья Шестаков. Ведомство сообщало о подготовке к заключению межправительственного соглашения.

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