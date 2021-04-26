Лососевым заводам рекомендовали расширить профиль

Росрыболовство проанализирует заруженность заводов по переработке тихоокеанских лососей. Предприятиям необходимо максимально использовать эти мощности, не три-четыре месяца, а круглогодично, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

Ограничения на импорт российской рыбопродукции, введенные рядом стран, и в первую очередь, Китаем, в связи с пандемией, высветили необходимость увеличения доли переработки сырья внутри страны. Об этом на расширенном заседании коллегии Росрыболовства заявил руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Наша сырьевая зависимость от одной страны привела к очень тяжелым последствиям, я бы даже сказал, шокам. Слава богу, нам на весеннюю путину удалось переориентировать поставки продукции и в порты Южной Кореи, и в порты Японии. Нам удалось добиться, чтобы часть рыбной продукции пошла внутрь Российской Федерации, и важно, что запустились заводы, построенные в рамках инвестиционных квот, которые смогли начали принимать эту продукцию», – рассказал глава Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ведомстве считают, что отрасль и в дальнейшем должна нацеливаться на диверсификацию как направлений поставок рыбы, так и возможностей по производству продукции.

«Хотел бы дать четкий посыл непосредственно предприятиям рыбохозяйственной отрасли. Надо посмотреть внимательнее, и я думаю, что мы дальше это посмотрим как раз в рамках обсуждения вопроса предоставления участков под вылов анадромных - как работают заводы, которые предусмотрены в том числе для анадромных, загруженность их», – предупредил Илья Шестаков.

«Нам необходимо все мощности максимально использовать, не на три-четыре месяца, а круглогодично, для того чтобы выйти уже на возможность стопроцентной переработки», – подчеркнул руководитель федерального агентства.

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