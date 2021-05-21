Выставка в Питере пополнится крупным участником

В международной выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге впервые примет участие группа компаний «Доброфлот». Стенд этого рыбопромышленного холдинга разместится в разделе переработки.

Международные форум и выставка Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге. На одной площадке в КВЦ «Экспофорум» будут представлены компании, работающие в сферах добычи и переработки, аквакультуры, производства орудий лова, оборудования и комплектующих, судостроения и судоремонта, а также логистики, упаковочной индустрии и торговли.

Ожидается, что форум и выставку посетят не менее 11 тыс. человек. Регистрация уже открыта, получить бесплатный билет можно на официальном сайте мероприятия.

Стенд «Доброфлота» будет работать в павильоне G, сообщили Fishnews в пресс-службе компании – оператора форума и выставки Expo Solutions Group. В ESG обратили внимание, что холдинг «полного цикла» специализируется на производстве рыбных консервов, пресервов и замороженного филе. Пока это единственная компания в России, которая изготавливает консервы и пресервы из сардины-иваси в открытом море.

ГК «Доброфлот» располагает 16 добывающими судами, 3 плавзаводами (в том числе крупнейшая плавбаза «Всеволод Сибирцев»), 4 транспортными судами-рефрижераторами, береговыми производствами в городе Большой Камень и поселке Южно-Морской Приморского края, а также заводом по производству филе и полуфабрикатов в Тульской области.

По информации ESG, ежегодно холдинг перерабатывает более 150 тыс. тонн рыбопродукции. Группа компаний активно расширяет свое присутствие как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Товары «Доброфлота» уже можно купить в Белоруссии, США, Австралии, Армении, Молдавии, Кубе и Канаде.

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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