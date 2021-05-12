Seafood Expo Russia откроет новые возможности для аквакультуры

На выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге появится новый сектор – «Аквакультура». С его помощью отечественные производители оборудования и кормов для рыбоводства смогут продвинуть свою продукцию, отмечают организаторы.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». На одной площадке будут представлены компании, работающие в сферах добычи и переработки, рыбоводства, производства орудий лова, оборудования и комплектующих, судостроения и судоремонта, а также логистики, упаковочной индустрии и торговли.

Ожидается, что форум и выставку посетят не менее 11 тыс. человек. Узнать условия участия и получить бесплатный билет можно на официальном сайте мероприятия.

В конце прошлого года организаторы главного мероприятия российской рыбной отрасли объявили об открытии нового сектора – «Аквакультура». Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании – оператора форума и выставки Expo Solutions Group, предполагается привлечь больше внимания к российской аквакультуре и решению проблем рыбоводных хозяйств.

Запланированы как презентации отечественного оборудования, так и знакомство с передовыми иностранными технологиями. Также в программе новые бренды, развенчание мифов о выращенной рыбе, помощь в сбыте и поиске партнеров.

По данным ESG, участниками сектора уже стали более 35 компаний. В их числе «Остров», «Русский лосось», «Волгореченскрыбхоз», «Атлантида СПБ», «Велес», «Альготек», «Иммид Аквакультура», «Касимовсетеснасть», «Канат», «Сибирская инвестиционная группа», GlazamiDrona, AquaMaof, EMYG Aqua, BioMar, Ronar Russ, Scandi Net, Luxsol, Germes, Chanell-France, Alfeus Feeds, Salmon.Ru. С коллективными стендами выступят Астраханская и Ростовская область.

Новый сектор выставки активно поддержали предприятия, занимающиеся выращиванием и разведением рыбы. Среди них «Русский лосось» – крупнейший отечественный производитель семги. Переехал в «Аквакультуру» и традиционный участник выставки компания «Остров» – лидер пресноводного рыбоводства в РФ. Это предприятие самостоятельно занимается выращиванием, переработкой и сбытом продукции и сможет поделиться своим опытом с другими участниками.

Впервые примет участие в выставке компания Glazami Drona. Она представит подводные дроны Chasing. Устройства выполняют несколько функций: отслеживают обстановку в акватории, наблюдают за развитием плантации и выявляют непрошенных гостей.

Еще один участник раздела – израильская компания AquaMaof, которая специализируется на установках замкнутого водоснабжения. Ее заводы используют современные решения для уменьшениемости рыбы, снижения количества работников, минимального потребления электричества.

Иностранные корма представят компании Biomar и Alfeusfeeds. С собственным стендом выступит Chanell-France – поставщик посадочного материала. А на национальном стенде Норвегии свою продукцию и услуги планируют представить 10 компаний.

«Наша цель – не просто собрать все аквакультурные компании на одной площадке, а обеспечить им все условия для развития бизнеса. Наша выставка призвана помочь аквакультуре стать драйвером российской рыболовной отрасли», – подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

По его словам, сейчас экспозиции крайне не хватает производителей отечественного оборудования и кормов. Многие российские предприятия вкладывают деньги в развитие своего бизнеса, но забывают о том, что без участия в профильных мероприятиях развитие получается неравномерным, обратил внимание представитель ESG.

«Последние два года дают отечественным производителям уникальный шанс на продвижение собственной продукции, и мы приложим все усилия, чтобы помочь им в этом. В условиях сложностей с транспортировкой и авиасообщением многие фермы будут готовы перейти на российские аналоги, например, кормов или оборудования, но без таких мероприятий, как наше, узнать о них просто невозможно», – подчеркнул Иван Фетисов.

Он добавил, что у организаторов далеко идущие планы. Предполагается, что в 2022 г. сектор станет полноценной выставкой.

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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