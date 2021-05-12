Новости
На выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге появится новый сектор – «Аквакультура». Фото пресс-службы ESG

Seafood Expo Russia откроет новые возможности для аквакультуры

На выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге появится новый сектор – «Аквакультура». С его помощью отечественные производители оборудования и кормов для рыбоводства смогут продвинуть свою продукцию, отмечают организаторы.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». На одной площадке будут представлены компании, работающие в сферах добычи и переработки, рыбоводства, производства орудий лова, оборудования и комплектующих, судостроения и судоремонта, а также логистики, упаковочной индустрии и торговли.

Ожидается, что форум и выставку посетят не менее 11 тыс. человек. Узнать условия участия и получить бесплатный билет можно на официальном сайте мероприятия.

В конце прошлого года организаторы главного мероприятия российской рыбной отрасли объявили об открытии нового сектора – «Аквакультура». Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании – оператора форума и выставки Expo Solutions Group, предполагается привлечь больше внимания к российской аквакультуре и решению проблем рыбоводных хозяйств.

Запланированы как презентации отечественного оборудования, так и знакомство с передовыми иностранными технологиями. Также в программе новые бренды, развенчание мифов о выращенной рыбе, помощь в сбыте и поиске партнеров.

По данным ESG, участниками сектора уже стали более 35 компаний. В их числе «Остров», «Русский лосось», «Волгореченскрыбхоз», «Атлантида СПБ», «Велес», «Альготек», «Иммид Аквакультура», «Касимовсетеснасть», «Канат», «Сибирская инвестиционная группа», GlazamiDrona, AquaMaof, EMYG Aqua, BioMar, Ronar Russ, Scandi Net, Luxsol, Germes, Chanell-France, Alfeus Feeds, Salmon.Ru. С коллективными стендами выступят Астраханская и Ростовская область.

Новый сектор выставки активно поддержали предприятия, занимающиеся выращиванием и разведением рыбы. Среди них «Русский лосось» – крупнейший отечественный производитель семги. Переехал в «Аквакультуру» и традиционный участник выставки компания «Остров» – лидер пресноводного рыбоводства в РФ. Это предприятие самостоятельно занимается выращиванием, переработкой и сбытом продукции и сможет поделиться своим опытом с другими участниками.

Впервые примет участие в выставке компания Glazami Drona. Она представит подводные дроны Chasing. Устройства выполняют несколько функций: отслеживают обстановку в акватории, наблюдают за развитием плантации и выявляют непрошенных гостей.

Еще один участник раздела – израильская компания AquaMaof, которая специализируется на установках замкнутого водоснабжения. Ее заводы используют современные решения для уменьшениемости рыбы, снижения количества работников, минимального потребления электричества.

Иностранные корма представят компании Biomar и Alfeusfeeds. С собственным стендом выступит Chanell-France – поставщик посадочного материала. А на национальном стенде Норвегии свою продукцию и услуги планируют представить 10 компаний.

«Наша цель – не просто собрать все аквакультурные компании на одной площадке, а обеспечить им все условия для развития бизнеса. Наша выставка призвана помочь аквакультуре стать драйвером российской рыболовной отрасли», – подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

По его словам, сейчас экспозиции крайне не хватает производителей отечественного оборудования и кормов. Многие российские предприятия вкладывают деньги в развитие своего бизнеса, но забывают о том, что без участия в профильных мероприятиях развитие получается неравномерным, обратил внимание представитель ESG.

«Последние два года дают отечественным производителям уникальный шанс на продвижение собственной продукции, и мы приложим все усилия, чтобы помочь им в этом. В условиях сложностей с транспортировкой и авиасообщением многие фермы будут готовы перейти на российские аналоги, например, кормов или оборудования, но без таких мероприятий, как наше, узнать о них просто невозможно», – подчеркнул Иван Фетисов.

Он добавил, что у организаторов далеко идущие планы. Предполагается, что в 2022 г. сектор станет полноценной выставкой.

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравыставканорвегияросрыболовствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Все интервью

Личное мнение

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

Олег БРАТУХИН

Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Все материалы

Крупным планом

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Рыба выбирает простые дороги

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.