Авачинскую губу хотят очистить от «подводного флота» за два-три года

В правительстве заканчивается работа над нормативной документацией, позволяющей сократить сроки передачи бесхозных затонувших судов в собственность регионов. На Камчатке не стали ждать обновления нормативной базы и уже ведут очистку Авачинской бухты.

Поручение о разработке нормативной документации дала вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Технология будет заключаться в том, что мы будем оформлять на Камчатский край собственность на соответствующие бесхозные и брошенные суда и после этого в рамках установленных конкурсных процедур максимально оперативно проводим обследование экологической безопасности – это главный фактор, в котором нам нужно убедиться, чтобы избежать риска разлива нефтепродуктов и других веществ, а затем составить план работ», – рассказал глава региона.

Он отметил, что в текущем году предполагается поднять четыре судна. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, всего в акватории Авачинской бухты 84 затопленных судна, у части из них нет владельцев, у половины на связь не выходят собственники либо они находятся в стадии банкротства.

По словам губернатора, в общей сложности предполагается поднять порядка 40 судов. «Объекты, находящиеся на большой глубине и, условно говоря, вросшие в дно, подниматься, скорее всего, не будут в силу дороговизны и нецелесообразности. Мы сделали приоритезацию – первые четыре объекта, особенно мешающие движению в бухте, – обратил внимание Владимир Солодов. – Как только технология проведения работ будет отработана, мы предполагаем выйти на 15-20 объектов в год, таким образом, завершить процесс в течение двух-трех лет».

Сейчас в Петропавловске-Камчатском поднимают рефрижератор «Ронд», затонувший более двух с половиной лет назад возле бывшего судоремонтного завода «Фреза».

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