Льготный въезд для мальков лососевых хотят продлить

Правительственная подкомиссия предложила сохранить нулевую таможенную пошлину на ввоз мальков форели и лосося до конца 2024 г. Мера направлена на развитие отечественных предприятий аквакультуры.

Продлить льготу предложила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. Пока нулевая пошлина на мальков действует до 28 февраля 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

«Сохранение нулевых ставок на молодь выращиваемой рыбы поможет нарастить объем отечественной рыбы лососевых пород на продовольственном рынке. Эта мера позволит реализовать инвестиционные планы наших предприятий и решить одну из задач обеспечения продовольственной безопасности страны», – отметил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков тоже обратил внимание, что развитие рынка аквакультуры требует качественного рыбопосадочного материала, «так как в России этот сегмент только формируется».

Напомним, решение об обнулении таможенной пошлины на ввоз мальков лосося и форели, а также оплодотворенной икры рыб (кроме осетровых) приняли в 2015 г. Для икры таможенную пошлину вновь обнулили в декабре 2018 г., срок действия этой льготы, как и по малькам, должен истечь 28 февраля 2022 г.

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