Обустройство «Краскино» попало в уголовное дело

Работы по обустройству пункта пропуска в Китай «Краскино» в рамках госконтракта были сделаны лишь частично, но заказчик оплатил и невыполненный объем, сообщила Приморская транспортная прокуратура.

По факту оплаты невыполненных работ по госконтрактам на обустройство МАПП «Краскино» возбуждено уголовное дело.

Как установила при проверке Приморская транспортная прокуратура, в августе 2020 г. Владивостокский филиал ФГКУ «Росгранстрой» заключил государственные контракты на выполнение работ по текущему ремонту помещений, сооружению и обустройству площадки под размещение бытовых модулей в пункте пропуска.

«При этом предусмотренные условиями контрактов работы выполнены лишь частично, однако их оплата осуществлена заказчиком в соответствии с актами приемки, содержащими недостоверные сведения и включающими в себя виды работ, фактически не исполненных подрядной организацией», – рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подрядчику незаконно перечислено более полумиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование находится на контроле в Приморской транспортной прокуратуре.

Автомобильные пункты пропуска Приморья неоднократно оказывались в центре скандала. На проволочки в работах по обустройству погранпереходов указал в рамках недавней поездки в регион вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Во Владивостокском филиале Росгранстроя сообщали, что «Краскино» планируется реконструировать в два этапа, работы идут. Поставщики морепродуктов обращали внимание на то, насколько важно снять инфраструктурные ограничения пункта пропуска.

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