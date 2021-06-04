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Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia: отрасль готова показать себя

С 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге состоится IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Это место, где за три дня можно обеспечить себя контрактами и заказами на годы вперед, отмечает гендиректор Expo Solutions Group, компании – оператора мероприятия, Иван Фетисов.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia станут первым в мире мероприятием такого масштаба после полутора лет вынужденного перерыва из-за ситуации с COVID-19. Выставка по сравнению с предыдущей увеличилась еще на один павильон – общая площадь экспозиции теперь составляет 26 тыс. кв. метров. Новый павильон «H» будет посвящен секторам «Аквакультура» и «Глубокая переработка».

«В павильон «Н» переедет ретейл-центр, там же расположится и зона мастер-классов от лучших российских шеф-поваров, модерировать которую будет известный шеф-повар Василий Емельяненко. Это принципиально новое для нас направление – фишка этого года», – рассказал генеральный директор компании Expo Solutions Group – оператора мероприятия – Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Как всегда посетителям форума и выставки предложат попробовать вкусные блюда из рыбы и морепродуктов от лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга в зоне фуд-корта.

Говоря о деловой программе, Иван Фетисов отметил, что за два года актуальных вопросов в рыбной отрасли накопилось немало. В первый день – 6 июля – в рамках пленарной сессии форума с участием глав международных организаций и ведущих российских экспертов планируется обсудить влияние пандемии на рыбную отрасль в мировом масштабе. А на последующих круглых столах отдельно поговорят о популяризации потребления рыбной продукции в России и о вопросах качественного хранения и логистики рыбных товаров.

Второй день целиком будет посвящен аквакультуре. Помимо международной конференции, где рассмотрят глобальные вопросы выращивания рыбы и других гидробионтов, запланирован ряд более камерных мероприятий. На них представители бизнеса смогут обсудить практические аспекты деятельности рыбохозяйственных предприятий в российских условиях.

На третий день форума основными темами станут наука, кадровые вопросы, образование и вовлечение молодежи в рыбную отрасль.

«При выборе спикеров мы особое внимание уделяли международным экспертам, чей опыт в условиях глобальных потрясений наиболее интересен, – подчеркнул гендиректор ESG. – На сегодняшний день свое участие подтвердили руководители профильных министерств Исландии, Фарерских островов, Турции».

Ожидается масштабное присутствие представителей зарубежных бизнес-структур и профессиональных ассоциаций.

Традиционно на стендах экспонентов пройдут презентации и мастер-классы. Кроме этого, в рамках деловой программы выставки запланировано несколько встреч с участием ключевых игроков отрасли для совместного поиска решений по наиболее острым вопросам.

«Среди них открытая встреча с представителями Россельхознадзора по вопросам экспорта рыбной продукции, встреча с членами Ассоциации организаций продуктового сектора по поводу оптимизации расходов на перевозку рыбы, обсуждение современных решений по холодильному оборудованию, конференция Российского морского регистра судоходства», – сообщил Иван Фетисов.

Он обратил внимание, что мероприятия деловой программы выставки открыты для посетителей.

Традиционно на выставке будут присутствовать ведущие рыбодобывающие компании, лидеры в сфере судостроения. Ожидается много новых экспонентов, в том числе в сфере рыбопереработки. Раздел «Аквакультура» уже собрал почти 40 предприятий, большая часть которых первый раз выставляется на Seafood Expo Russia. Расширился сектор логистики и оборудования.

В этом году площадь ретейл-центра составит почти 300 кв. метров, это в несколько раз больше, чем в 2019 г., отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

«Выставка – это место, где за три дня можно обеспечить себя контрактами и заказами на годы вперед. И я всячески призываю посетителей и экспонентов больше общаться, обмениваться контактами, заводить новые полезные знакомства, ведь именно это основной показатель эффективности делового мероприятия», – призвал Иван Фетисов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: аквакультуравыставкамосквароссельхознадзорсудостроение
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