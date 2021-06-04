С 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге состоится IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – первое в мире мероприятие такого масштаба после полутора лет вынужденного перерыва из-за ситуации с COVID-19. Накануне главного события в российской рыбной отрасли генеральный директор компании Expo Solutions Group – оператора мероприятия – Иван Фетисов рассказал, что посмотреть на выставке, какие мероприятия деловой программы стоит посетить и чем угоститься на фуд-корте.

– Иван Андреевич, какие новшества ждут посетителей и участников Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в этом году?

– Начнем с того, что наша выставка увеличилась еще на один павильон – общая площадь экспозиции теперь составляет 26 тыс. кв. метров. Новый павильон «H» будет посвящен секторам «Аквакультура» и «Глубокая переработка». Это отразится и на его оформлении – в центре зала появится огромный бассейн с форелью и осетровыми рыбами.

В павильон «Н» переедет ретейл-центр, там же расположится и зона мастер-классов от лучших российских шеф-поваров, модерировать которую будет известный шеф-повар Василий Емельяненко. Это принципиально новое для нас направление – фишка этого года. Кроме того, в пассаже мы оборудуем несколько фотозон, а также аквариум с промысловыми рыбами Белого моря.

Как всегда, мы предлагаем посетителям форума и выставки попробовать вкусные блюда из рыбы и морепродуктов в зоне фуд-корта. Лучшие рыбные рестораны Москвы и Санкт-Петербурга готовы удивить гостей нашего мероприятия.

– Международный рыбопромышленный форум всегда славился насыщенной деловой программой. Какие важные темы планируется поднять в этом году? И какие российские и зарубежные спикеры уже подтвердили свое присутствие?

– По понятным причинам в этом году мы дольше обычного разрабатывали и принимали деловую программу форума. Все-таки за два года вопросов, которые нужно обсудить, накопилось немало. В итоге, как мне кажется, у нас получился яркий и сильный проект, фокусирующийся на самых насущных проблемах отрасли.

В первый день 6 июля в рамках пленарной сессии форума с участием глав международных организаций и ведущих российских экспертов мы обсудим влияние пандемии на рыбную отрасль в мировом масштабе. А на последующих круглых столах отдельно поговорим о популяризации потребления рыбной продукции в России и о вопросах качественного хранения и логистики рыбных товаров.

Второй день целиком будет посвящен аквакультуре. Помимо международной конференции, где будут рассматриваться глобальные вопросы выращивания рыбы и других гидробионтов, запланирован ряд более камерных мероприятий. На них представители бизнеса смогут обсудить практические аспекты деятельности рыбохозяйственных предприятий в российских условиях.

На третий день форума основными темами станут наука, кадровые вопросы, образование и вовлечение молодежи в рыбную отрасль.

При выборе спикеров мы особое внимание уделяли международным экспертам, чей опыт в условиях глобальных потрясений наиболее интересен. На сегодняшний день свое участие подтвердили руководители профильных министерств Исландии, Фарерских островов, Турции. В ближайшее время мы ожидаем еще ряд ключевых согласований.

Очень важно, что в этом году у участников форума будет возможность задать вопросы главам международных неправительственных организаций. Например, от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Санкт-Петербург приедет заместитель генерального директора и региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, от Морского попечительского совета (MSC) – генеральный директор Руперт Хоус, от Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России – директор Дмитрий Горшков.

Масштабным будет присутствие представителей зарубежных бизнес-структур и профессиональных ассоциаций. В их числе руководитель Союза рыбаков Норвегии Кьель Ингебригстен, генеральный директор AquaMaof Дэвид Хазут, исполнительный бизнес-разработчик в России, странах СНГ и Восточной Европы Aqua Group Кристен Мордал, генеральный секретарь Сети центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе Петер Лендел, вице-президент Yantai Tongxiang Foodstuff Чжан Чуньмэй и другие профессионалы отрасли.

Я перечислил лишь несколько имен из обширной деловой программы форума. Чтобы поговорить отдельно о каждом спикере, потребовался бы не один час. Поэтому приглашаю всех посетить наш официальный сайт, где можно подробно ознакомиться с темами мероприятий и составом их участников.

– Помимо основной программы форума, планируются ли какие-то дополнительные мероприятия?

– Традиционно на стендах экспонентов пройдут презентации и мастер-классы. Но, кроме этого, в рамках деловой программы выставки запланировано несколько встреч с участием ключевых игроков отрасли, направленных на совместный поиск решений по наиболее острым вопросам. Среди них открытая встреча с представителями Россельхознадзора по вопросам экспорта рыбной продукции, встреча с членами Ассоциации организаций продуктового сектора по поводу оптимизации расходов на перевозку рыбы, обсуждение современных решений по холодильному оборудованию, конференция Российского морского регистра судоходства.

В рамках выставки запланировано несколько мероприятий ФАО, на которых будет анонсирован новый отчет по рыболовству в российских водах, а также сопутствующие вопросы деятельности организации для российских рыбохозяйственных предприятий. Отдельно обращу внимание, что мероприятия деловой программы выставки открыты для посетителей. Приглашаем всех к участию и активному диалогу.

– Если говорить о компаниях-экспонентах, кого из лидеров отрасли мы увидим на выставке? Много ли в этом году новых имен?

– Традиционно на выставке будут присутствовать ведущие рыбодобывающие компании: «Антей», «Норебо», «Гидрострой», НБАМР, Русская рыбопромышленная компания, «Сигма Марин Технолоджи», группа «ФОР», Южно-Курильский рыбокомбинат, ФЭСТ, Архангельский траловый флот и другие.

Мощно будут представлены лидеры в сфере судостроения – Объединенная судостроительная корпорация, «Ростр», Remontowa, Damen, Tersan. Оборудование для промысловых судов представят такие известные производители, как «ВНИИР Прогресс», Furuno, Simrad, «СТТ Марин Сервис», Mitsubishi Motors, Yanmar.

В этом году на выставке действительно появится много новых компаний, в том числе в сфере рыбопереработки. Впервые свою продукцию представят «Доброфлот», «Эсперсен», «Русский лосось», «Мореодор», «Золотая сеть», РОК-1, «Вкусное море».

Наш новый раздел «Аквакультура» уже собрал почти 40 предприятий, большая часть которых первый раз выставляется на Seafood Expo Russia. Расширился сектор логистики и оборудования. Впервые свои стенды представят Ассоциация организаций продуктового сектора и промышленно-продовольственный кластер «Максимиха».

– В нашей прошлой беседе вы много говорили о важности налаживания сбыта для производителей рыбной продукции и новой концепции ретейл-центра. Удалось ли воплотить задуманное?

– Да, считаю, что вполне удалось. В этом году площадь ретейл-центра составит почти 300 кв. метров, это в несколько раз больше, чем в 2019 году. Участие в нем уже подтвердили торговые сети «Магнит», «Командор», «Хороший Выбор», «Лента», «Ашан», «Азбука Вкуса», «Доброцен», «Глобус», «Рыбсеть», «Высшая Лига», «Семишагофф», «Икорный», «Десяточка», «Адмирал». У нас будут присутствовать и интернет-площадки – Ozon, «Утконос», «Рыбные правила», РИФ, «Море рыбы».

Такой известный игрок рыбного рынка, как Русская рыбная компания, участвует в Seafood Expo Russia не только в качестве поставщика, но и в качестве ретейлера. В этом году она запускает в Москве сеть розничных магазинов премиум-класса «Находка».

– Что вы хотите пожелать участникам форума и выставки?

– Я бы, скорее, посоветовал взять максимум из возможностей, которые дает Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. Выставка – это место, где за три дня можно обеспечить себя контрактами и заказами на годы вперед. И я всячески призываю посетителей и экспонентов больше общаться, обмениваться контактами, заводить новые полезные знакомства, ведь именно это основной показатель эффективности делового мероприятия.

Мы приложили максимум усилий, чтобы выставка в 2021 году стала масштабнее, чем предыдущая. Мы не хотим, чтобы что-то напоминало нашим гостям о пандемии. Получится это у нас или нет, судить участникам и посетителям. Ждем всех 6–8 июля в Санкт-Петербурге!

Журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июнь 2021 г.