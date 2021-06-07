Адмиралтейские верфи приступили к постройке пятого траулера для РРПК

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки киля пятого супертраулера из серии, которая строится по заказу Русской рыбопромышленной компании. Судно, получившее имя «Капитан Юнак», планируется сдать в 2023 г.

В церемонии на Адмиралтейских верфях приняли участие представители Минпромторга, Росрыболовства, Объединенной судостроительной корпорации и Сбербанка – финансового партнера Русской рыбопромышленной компании (РРПК) в реализации проекта. Вместе с гендиректором РРПК Виктором Литвиненко почетные гости установили памятную закладную табличку на киле будущего траулера.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, судно получило название «Капитан Юнак» – в честь заслуженного ветерана отрасли, потомственного моряка, бывшего работника РРПК Владимира Михайловича Юнака (1948–2008 гг.).

«Закладка киля пятого судна серии – это, можно сказать, экватор нашего проекта – символ того, что мы успешно справляемся с амбициозной задачей, которую себе поставили, – отметил Виктор Литвиненко. – Серия судов, которые для нас строят корабелы Адмиралтейских верфей – это не просто новые траулеры, это будущее рыболовной отрасли: новый уровень эффективности, экологичности, качества продукции, условий труда для наших моряков».

Серия 108-метровых рыбопромысловых судов для РРПК, строительство которой ведется в рамках программы инвестквот, насчитывает 10 траулеров, предназначенных для промысла минтая и сельди на Дальнем Востоке. Два из них были спущены на воду в марте и июне 2020 г., их передача заказчику планируется в ближайшие месяцы. Как ожидается, в этом году на воду будет спущена вторая пара супертраулеров. «Капитан Юдин» по плану будет передан заказчику в 2023 г.

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