Сергей Рябченко: Рыбной отрасли региона нужна стратегия

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края пока так и не принята. Между тем принятие такого документа позволило бы определить основные направления для принятия решений, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко.

Руководство Хабаровского края некоторое время назад поручило подготовить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на ближайшие 10-15 лет. Региональная ассоциация предприятий рыбной отрасли – АПРОХК – выступала за разработку такого документа, отмечая, что он обрисует понятную перспективу для пользователей водных биоресурсов.

«Наше объединение подготовило и направило свои предложения. Мы считаем важным отразить в документе вопросы восстановления ресурсов Татарского пролива, развитие прибрежного рыболовства, вопросы аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов. Три направления», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Пока стратегии нет. «Между тем я по-прежнему считаю, что это один из основополагающих документов. Он должен предусматривать ключевые цели и задачи развития отрасли, пути для их достижений. Иначе непонятно, куда мы движемся. Наша задача – чтобы стратегия была принята. У других регионов есть опыт разработки таких документов», – прокомментировал руководитель АПРОХК.

На общем собрании в апреле члены ассоциации подчеркнули: важно, чтобы «прибрежка» и поддержка прибрежных территорий не выпали из сферы внимания государства. Сценарий развития прибрежного рыболовства пока видится не особенно оптимистичным, рассказал Сергей Рябченко.

«Сегодня с пафосом говорят о развитии прибрежного рыболовства, однако на деле видим обратную ситуацию: предприятиям удобнее работать в режиме промышленного лова», – считает президент ассоциации.

«Я хочу привлечь внимание главы региона к вопросам «прибрежки» и развития прибрежных территорий. Считаю, что важно провести по проблематике совещание у губернатора. Член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов обещал содействовать такому обсуждению. Мы могли бы наметить, что могут сделать региональные органы исполнительной власти, что – Законодательная дума Хабаровского края, какое участие могут принять общественные организации», – добавил руководитель объединения.

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